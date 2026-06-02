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Ángela Aguilar revela video inédito de su participación junto a Christian Nodal en la Plaza de Toros

En la Plaza de Toros de la CDMX, la pareja cantó “Dime cómo quieres” provpcando gran revuelo en redes

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Ángela Aguilar
La cantante compartió imágenes inéditas de su preparación previa al show de Nodal en la Ciudad de México, entre ellas el abrazo que le dio a su esposo momentos antes de que él saliera a escena en la gira Pa'l Cora.(@angela_aguiñar_)

Ángela Aguilar compartió un video inédito de su reciente participación en el concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros la Monumental de la Ciudad de México, donde la pareja cantó ante sus seguidores el pasado 29 de mayo.

Días después del espectáculo, la hija de Pepe Aguilar publicó en sus redes sociales un videoclip con imágenes detrás de cámaras del evento. El material muestra a Aguilar en la preparación previa a su salida al escenario, con momentos junto a Nodal antes de que él arrancara el show.

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Ángela Aguilar emergió sobre una plataforma elevada para cantar junto a Nodal

Ángela Aguilar publicó un video detrás de cámaras de su aparición en el concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, donde la pareja cantó "Dime cómo quieres" ante miles de personas el 29 de mayo. (@angela_aguilar_)

El concierto del viernes 29 de mayo fue parte de la gira Pa’l Cora del sonorense, quien además presentó su nuevo disco titulado Bandera blanca. Nodal abrió la noche con un fragmento de “Intro pa’l cora” y repasó temas como “No te contaron mal”. Entre sus invitados figuró su amigo, el rapero Gera MX.

Cuando llegó el turno de “Dime cómo quieres”, Ángla Aguilar emergió sobre una plataforma elevada hasta el escenario para interpretar el dueto junto a su esposo. Lo que llamó la atención fue que la pareja no evitó la referencia al meme que los acompaña desde su boda: él preguntó “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?” y ella respondió “Porque eres mi esposo, Christian”.

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Nodal reaccionó al video publicado por Ángela

Antes de bajar del escenario, Aguilar besó en repetidas ocasiones a Nodal y se despidió del público. El cantante cerró ese tramo de la noche con una dedicatoria a la audiencia: les deseó encontrar el amor de su vida, tal como él asegura haberlo encontrado en Ángela.

Angela Aguilar y Christian Nodal -México- 30 mayo
En pleno escenario de la Plaza de Toros, Nodal le preguntó a Aguilar "¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?" y ella respondió "Porque eres mi esposo, Christian", en una referencia directa al meme que los persigue desde su boda. (IG /lamexicomonumental)

El videoclip que Aguilar difundió en sus redes incluye el abrazo que le dio a Nodal momentos antes de que él saliera a escena en un túnel de la Monumental, además de otros registros del evento. Como el proceso de peinado y maquillaje que tuvo en el camerino, cuando tomó su lugar entre el público y algunas charlas que tuvo con su hermano Leonardo Aguilar quien también presenció el concierto. Cabe destacar que la cantante desactivó los comentarios en su perfil de Instagram, aunque Christian Nodal reaccionó al material compartiéndolo en sus propias cuentas.

“Estar juntos en el escenario siempre es algo especial, pero sentirlos ahí, acompañando con tanto amor, lo hizo todavía más bonito. Gracias por estar para él, por recibirnos con cariño y por recordarnos que la música siempre será nuestro refugio. Los quiero mucho”, escribió la cantante en la publicación.

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