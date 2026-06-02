Ángela Aguilar y Nodal desatan burlas: aseguran que le copiaron su entrada a Cazzu con Bad Bunny

La hija de Pepe Aguilar subió al escenario del concierto de Nodal con un mecanismo hidráulico y un look que los usuarios de redes pusieron en paralelo con la aparición de Cazzu en River Plate con Bad Bunny. (Capturas de pantalla)

Christian Nodal se presentó en la Plaza de Toros México el pasado viernes 29 de mayo con más de 45,000 personas y un supuesto sold out.

Pero esa noche no fue solo música: el cantante sonorense aprovechó la ocasión para celebrar el segundo aniversario de su boda espiritual con Ángela Aguilar, a quien invitó al escenario frente al ruedo lleno. Como era de esperarse, la pareja más comentada del regional mexicano no tardó en dar de qué hablar, y esta vez el motivo no fue la canción, una declaración o su forma de actuar: fue una plataforma elevadora.

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Ángela emergió del piso del escenario a través de un mecanismo hidráulico, de espaldas a Nodal, para cantar juntos “Dime cómo quieres”.

(Capturas de pantalla)

El recurso escénico bastó para que las redes sociales se llenaran de comparaciones con la entrada que Cazzu, cantante argentina y expareja de Nodal, protagonizó tres meses antes en el Estadio Monumental de River Plate, cuando emergió del mismo tipo de mecanismo durante el concierto de Bad Bunny.

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Ese día Cazzu y Bad Bunny se presentaron ante 80,000 personas. La argentina subió al escenario para cantar “Loca (Remix)” junto a Duki, Khea y el propio Bad Bunny, reviviendo una colaboración que data de 2017. Luego el puertorriqueño le cedió el escenario para que interpretara “Con otra”, tema de su disco Latinaje vinculado desde su lanzamiento con la ruptura entre Cazzu, Nodal y Ángela por su letra sobre infidelidad.

(Capturas de pantalla)

“Hasta los zapatos le copió”

El look de esa noche sumó otro flanco a la polémica. Ángela portó un vestido bordado muy al estilo mexicano que combinó con unas sandalias de tiras cruzadas que subían hasta la pantorrilla. En redes, los usuarios pusieron ese calzado junto a las sandalias de tacón con amarres similares que Cazzu llevó en River Plate, donde apareció con un conjunto verde lima.

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(Capturas de pantalla)

Las capturas del contraste se viralizaron bajo comentarios como “hasta los zapatos le copió” y “todo fue planeado”.

El lunes por la noche, Ángela Aguilar publicó en sus redes sociales un video con momentos del concierto y escribió: “Estar juntos en el escenario siempre es algo especial, pero sentirlos ahí, acompañando con tanto amor y respeto, lo hizo todavía más bonito. Gracias por estar para él, por recibirnos con cariño y por recordarnos que la música siempre será nuestro refugio”.

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Fue idea de Nodal subirla a cantar

Lo que las redes leyeron como imitación premeditada tuvo, según el periodista Alex Rodríguez, una explicación distinta. En su programa de YouTube, Rodríguez —quien estuvo en el camerino esa noche— reveló que fue el propio Nodal quien le pidió a Ángela que subiera al escenario, y que también eligió su vestuario: quería verla “más tradicional, con bordados” y le pidió el peinado. Ángela, dijo Rodríguez, habría preferido que el protagonismo de la noche fuera completamente de su esposo.

(IG /lamexicomonumental)

Antes de que Nodal saliera al escenario, la pareja tuvo un momento a solas en el túnel que conecta los camerinos con el ruedo. Ángela le dio la bendición ahí, en privado, rodeada de personal del equipo. Luego, ella se colocó en la barrera para ver el inicio del concierto en primera fila junto a su hermano Leonardo Aguilar.

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El periodista también reveló un dato que pasó desapercibido: el aniversario no era el 29 de mayo sino el 30. Nodal habría dicho mal la fecha en algún momento y todos los medios la reprodujeron equivocada. La noche del concierto era, en realidad, la víspera del segundo aniversario de su boda espiritual en Roma.

(CAptura de pantalla)

Esa misma noche, Ángela presumió entre fans y staff un anillo de oro rosa con forma de flor y diamantes que Nodal le habría regalado por la ocasión. Rodríguez lo vio en persona: “Ella se lo mostró a todo el mundo”, dijo en su transmisión.

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Aniversario y beso en el ruedo

Más allá de la controversia, la noche tenía peso propio para la pareja. El 30 de mayo de 2024, Nodal y Ángela celebraron una boda espiritual en Roma tras terminar un concierto en Ensenada, 22 días después de la ruptura del sonorense con Cazzu.

La historia la contó el propio cantante en entrevista con Adela Micha: en el avión, de regreso, tomó la decisión.

Dos años después de esa ceremonia, el cantante eligió ese escenario masivo para hacer pública la celebración. Además de cantar su canción juntos sellaron la actuación con varios besos frente al público.

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(IG /lamexicomonumental)

Nodal se dirigió a los asistentes: “Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero, vieran qué bonito se siente. Te amo mi reina”.

La pareja también se casó por lo civil el 24 de julio de 2024 en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Tequesquitengo, Morelos, con Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira como padrinos.

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