“¡Ay, Ulises!”: el dramático momento en que un camárografo cayó durante una transmisión en vivo a un socavón causado por las lluvias en CDMX

En la Unidad Habitacional La Orilla, Tláhuac, se encuentra un gran socavón ocasionados por lluvias

**PIE: Reportaban sobre los riesgos de este gran socavón que lleva ya un largo tiempo sin ser atendido por las autoridades.

Durante una transmisión en vivo, un camarógrafo de Canal 6 resbaló y cayó a un gran socavón en la alcaldía de Tláhuac, que tiene ya varios meses sin ser atendido y que resultó agravado por las fuertes y abundantes lluvias que se han registrado en los últimos días en la Ciudad de México.

El equipo de noticias de Telediario se encontraba realizando un videoreportaje sobre este peligroso socavón en la Unidad Habitacional La Orilla, durante la tarde de ayer jueves 18 de septiembre. El camarógrafo, de nombre Ulises, resbaló al intentar registrar con la cámara la gran profundidad del agujero en relación con la estatura de la reportera Kena Uribe que aparecía a cuadro.

“No se si puedan alcanzar a ver la dimensión… Mi estatura, y el tamaño del agujero que está en este momen… ¡Ulises! ¡Ulises con cuidado!... Disculpa… un momento, se acaba de caer mi camarógrafo”, se escucha decir a la reportera.

El enorme agujero ocupa casi todo el ancho de la calle y un buen tramo de la banqueta. Según el reportaje, comenzó con un pequeño hundimiento, que fue reportado a la Alcaldía, desde el mes de mayo, pero los vecinos de la zona denuncian que el problema no fue atendido porque las autoridades alegaron falta de presupuesto y de personal debido a la pandemia de COVID-19.

El camarógrafo cayó al socavón de aproximadamente dos metros de profundidad y se golpeó fuertemente la rodilla izquierda. (Foto: captura de pantalla)

En los últimos días las fuertes lluvias que se han registrado en la ciudad ablandaron la tierra y provocaron otro hundimiento mayor, ahora al medio de la calle, con lo que se hizo aún más grande el socavón.

A pesar de que la circulación vehicular y peatonal han sido bloqueada por los vecinos con cintas de seguridad, la reportera señala que todavía son varios los transeuntes que siguen cruzando por el lugar poniéndose en grave peligro de caer.

Según indica la reportera Kena Uribe, en el lugar hay una falla geológica que ha provocado ya varias afectaciones a los vecinos, y que además ha puesto en riesgo de colapsar y romper el drenaje que corre bajo la calle que ha sido afectada por el socavón.

Al parecer la Alcaldía de Tláhuac intervino finalmente el día de ayer y se utilizó maquinaria para poder empezar a acomodar un poco la tierra, pero dejaron también una excavación mayor que fue precisamente en la que cayó el camarógrafo de Canal 6.

Más tarde se reportó que el camarógrafo Ulises González se encontraba a salvo tras la desafortunada caída que sufrió. (Foto: captura de pantalla)

Algunas horas después del incidente, se reportó a través de la transmisión de Telediario que su camarógrafo Ulises se encontraba bien tras la desafortunada caída que sufrió, luego de que los vecinos de la zona acudieron para ayudarlo a salir del gran agujero de aproximadamente dos metros de profundidad.

Ulises González apareció frente a las cámaras del Telediario, durante la transmisión en vivo, para agradecer a quienes se preocuparon por su situación y para reportar sobre su estado de salud.

“Ahorita me duele mucho… en la rodilla izquierda, la verdad. Está hinchado... pero al dar el paso sí me duele… al poner el peso en la rodilla sí me duele”, señaló el camarógrafo Ulises.

Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron también un gran socavón en el Eje 10 Sur Río de la Magdalena, en la colonia La Otra Banda de la alcaldía de Álvaro Obregón. Elementos de la policía mantienen cerrada la vialidad y personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y de la Secretaría de Obras trabajan desde ayer para reparar el daño ocasionado por el agua.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Lluvia del 16 de septiembre, entre las seis más fuertes de los últimos 20 años: Claudia Sheinbaum

Nueva Depresión Tropical se formó en el Golfo: afectará con tormentas y lluvias varios estados

Qué es la Alerta Púrpura y por qué se activó por primera vez en la CDMX durante las fuertes lluvias

Pensaron que era un socavón pero resultó ser una cueva de aguas cristalinas en Tulum