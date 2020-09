Ex secretarios de Salud esperan reunirse con Jorge Alcocer y López-Gatell para abordar estrategia contra COVID-19

Ex subsecretarios de Salud esperan poder reunirse con Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell para hablar sobre la estrategia contra la enfermedad de coronavirus en México (Foto: Twitter@Claudiashein)

Luego de que ex secretarios de salud elaboraran un plan de ocho semanas para controlar la epidemia de coronavirus en México, Salomón Chertorivski, uno de los antes funcionarios federales dijo que espera que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y el titular de la Secretaría de Salud (SSa), Jorge Alcocer, acepten reunirse con los creadores del documento.

Durante una entrevista con Grupo Fórmula, Chertorivski destacó que en la elaboración del documento participaron las “mentes más brillantes del país”.

Se esperaría que los comentarios vinieran a partir de los hechos, de la lectura del documento, pero no, fue un par de malos chistes y este sarcasmo, en lugar de haber leído un trabajo muy serio, profesional, que ex secretarios realizaron

Jorge Alcocer, secretario de Salud, ha tenido pocas apariciones públicas durante la pandemia de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

En la conferencia de prensa vespertina del pasado 9 de septiembre, López-Gatell habló sobre el asunto y destacó que hayan tardado tanto tiempo en presentar su fórmula, la cual describió como “mágica”.

“Siempre es alentador que haya gente que tiene iniciativa. Supongo que estuvieron trabajando en el documento, pero llama la atención ese tiempo que dijeron de seis a ocho semanas, pues es lo que estimamos, de acuerdo con las curvas epidémicas, para que se agote el primer ciclo epidémico”, reviró el funcionario.

No obstante, López-Gatell aclaró que sólo si se cumplen los elementos de comportamiento social que determinan la transmisión del virus se logrará tener una reducción, precisamente, en aproximadamente seis u ocho semanas.

“Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora, cuando las predicciones apuntan a ese periodo. No les reclamamos no haberlo presentado antes, pero si hay una fórmula tan innovadora habría sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, cuando inició la epidemia, pero no es reclamo, cada quien lo presenta en el momento oportuno”, comentó.

Luego de más de seis meses de que se reportara el primer caso de COVID-19 en México, la SSa confirmó la muerte de 71,978 personas por la enfermedad (Foto: EFE)

En este contexto, Salomón Chertorivski dijo que los ex funcionarios de Salud entregaron un oficio a la Secretaría de Salud para solicitar una reunión con Jorge Alcocer y el subsecretario para tratar lo referente al manejo de la contingencia sanitaria por COVID-19.

“A pesar de que el documento estuvo público que lo anunciamos, tras la respuesta (del subsecretario) ahora va un oficio con la mejor voluntad para poder dialogar. Que el secretario de salud invitara seis ex colegas para escuchar recomendaciones sería lo más natural en un país donde tendría que privar como primer punto el salvar vidas, porque todavía es posible”, expresó durante la conversación con la periodista Azucena Uresti.

Aclaró que la intención del documento no es acabar con enfermedad en ocho semanas, sino controlar los casos y defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2 en ese lapso de tiempo.

“No dijimos que en ocho semanas se acaba esto, dijimos que en ocho semanas se puede controlar, se puede reducir el número de contagios, se puede reducir el número de fallecimientos, pero hay que cambiar la estrategia, eso se puede hacer en ocho semanas”, dijo.

López-Gatell ha sido el encargado de comunicar la estrategia del gobierno federal para hacer frente a la epidemia por coronavirus en México (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

En el plan, también colaboraron José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón. Los antes secretarios de Salud destacaron que la poca aplicación de pruebas y la negativa constante de realizarlas han hecho que el país esté pagando por una estrategia que subestimó el impacto del coronavirus.

Por su parte, ante la presentación del plan, López-Gatell acusó que el documento tiene la dirección de la sede del partido Movimiento Ciudadano (MC), y que en su elaboración participaron senadores y militantes de dicha fuerza política.

“No sé si esto tiene que ver con algún tema político. Hasta donde entiendo, según me dijeron, lo hacen en su actuar técnico, quizá no tienen ninguna vinculación política o empresarial en cuanto a la comercialización de medicamentos, de pruebas diagnósticas (...) Tomémoslo como una contribución filantrópica y en ese sentido se les agradece” puntualizó.

