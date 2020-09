Demanda de Ricardo Anaya contra Emilio Lozoya se debe tramitar en tribunal local y no federal, determinó juez

Ricardo Anaya interpuso la demanda el pasado 20 de agosto (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

La demanda por daño moral que interpuso Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia, en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue desechada por un juez federal e indicó que es un recurso que debe tramitar en un tribunal local y no federal.

Edward Martín Regalado y Eduardo I. Aguilar Sierra, abogados de Anaya, dieron a conocer en un comunicado de prensa este jueves 17 de septiembre que un juez se declaró incompetente para admitir la querella, porque no es del ámbito federal.

Los legistas justificaron que sí es un caso de competencia federal, por que insistirán para que la demanda la lleven jueces federales por la trascendencia del caso.

Estamos convencidos de que los juzgados federales sí son competentes para conocer este tipo de asuntos, razón por la cual insistiremos con la presentación del recurso correspondiente

Los representantes legales de Anaya indicaron que el caso sí lo puede llevar un tribunal federal (Foto: EFE)

Pero si se confirma que el caso lo debe llevar un tribunal local, lo harán de dicha manera. Ya que, enfatizan, llegarán hasta las últimas consecuencias.

El recurso legal se interpuso ante el juez décimo segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, el documento se compone de 17 páginas.

El exdirector de Pemex declaró que el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó sobornos a legisladores de Acción Nacional para que aprobaran las reformas del Pacto por México, entre las personas implicadas mencionó Ricardo Anaya.

“Luis Videgaray me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Season. En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, relató Lozoya Austin.

Emilio Lozoya relató que entregó dinero a Ricardo Anaya (Foto: José Méndez/EFE)

Anaya escribió el 24 de julio en redes sociales que lo mencionado era absurdo y falso. “No sólo me provoca repudio: la mentira es tan burda que precisó que no resiste el más mínimo análisis”.

Y un mes después informó sobre la demanda que interpuso en contra de Emilio Lozoya, solicitando que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. “La verdad está de mi lado”, enfatizó y mostró la primera hoja del documento.

El panista indicó que en agosto del 2014 era Secretario General del PAN y no tenía aspiraciones para ser precandidato a gobernador, ya que él se estaba “preparando para asumir la presidencia nacional del PAN, lo cual sucedió el 30 de septiembre de ese año”.

“De existir esa supuesta complicidad, ¿por qué cuando yo ya era presidente del PAN, presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de Agronitrogenados?, ¿y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de mi campaña presidencial, e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto?”, explicó el panista.

Anaya mostró la demanda por daño moral contra Emilio Lozoya (Foto: Captura de pantalla)

El Partido Acción Nacional en un comunicado mencionó que no tolerará ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona, como tampoco “que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido”.

