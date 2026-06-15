CNTE fortalece paro nacional: liberará casetas en más de 20 estados, plantón en CDMX y protestas para hoy 15 de junio

(FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificarán este lunes 15 de junio su paro nacional con una jornada de protestas que incluye la liberación de casetas de peaje en los principales accesos a la Ciudad de México y en más de 20 estados del país, además de mantener el plantón instalado en el Centro Histórico capitalino.

La acción se suma a las movilizaciones y bloqueos que la organización sindical ha desplegado desde el inicio de su huelga indefinida el 1 de junio, en rechazo a la Ley del ISSSTE de 2007 y las políticas de pensiones del gobierno federal.

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El magisterio disidente confirmó que automovilistas que crucen por las casetas de entrada a la capital estarán exentos de pagar peaje, como medida de presión para exigir la abrogación de la reforma de pensiones y mejoras salariales.

Paso libre en casetas y bloqueos simultáneos en todo el país

CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La CNTE anunció que sus contingentes permitirán el paso gratuito en casetas de peaje que conectan con la Ciudad de México y en vías federales de al menos 20 entidades. Los docentes señalaron que esta acción busca fortalecer la huelga nacional y aumentar la presión sobre el gobierno federal para atender sus demandas centrales, tras rechazar las propuestas presentadas en las mesas de diálogo recientes.

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La organización detalló que la liberación de casetas se realizará en un horario por definir y que la protesta se extenderá a estados con fuerte presencia magisterial.

Además, la CNTE convocó a una conferencia de prensa para este lunes 15 de junio a las 10:30 a. m. en la caseta Tlalpan, carretera México-Cuernavaca, donde sus secretarios generales presentarán el posicionamiento político y el plan de acción actualizado.

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Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) hold a banner that reads "national strike" as they march toward Ciudad de Mexico Stadium during a protest ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Las acciones de liberación de casetas y movilizaciones se replicarán en más de 20 estados, entre ellos:

Estado de México

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Yucatán

Veracruz

Zacatecas

La dirigencia de la CNTE advirtió que el paro nacional indefinido continuará y que no habrá tregua, pese a que en la consulta interna de la Sección 22 de Oaxaca se registró una votación dividida: de más de 12,000 docentes consultados, 6,162 votaron a favor del receso y 6,337 por mantener la huelga, aunque representantes sectoriales presentaron cifras diferentes y acusaron inconsistencias en el conteo oficial.

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Plantón, protesta en CDMX y demandas sin respuesta

Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) lift their fists and hold flags as they take part in a protest ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes

El plantón magisterial sigue activo en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, con casas de campaña y carpas instaladas desde mediados de mayo. La CNTE ratificó el rechazo a una tregua temporal y la continuidad del paro nacional tras la Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22, donde Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general, declaró: “Después de haber realizado este ejercicio plenamente democrático, donde se han consultado las bases movilizadas, se determina, entonces, continuar con la huelga nacional de la CNTE”.

La organización reclama la falta de voluntad del gobierno federal para atender sus demandas y critica la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a reunirse directamente con la dirigencia magisterial, pese a semanas de movilizaciones y negociaciones sin resultados. La CNTE exige:

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Abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación del sistema de AFORE y regreso al esquema solidario e intergeneracional de pensiones

Jubilación por años de servicio y pensión equivalente al 100% del último salario

Eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones

Reparación del daño para los docentes Proceso Columbo González y Octavio Romero Jerónimo, heridos durante las protestas del 1 de junio

Apertura y seguimiento de mesas tripartitas para todos los contingentes

La CNTE también ha denunciado la presunta represión sufrida durante la inauguración del Mundial 2026, cuando fueron contenidos por un cerco policial en las inmediaciones del estadio, y la poca apertura a sus exigencias, a pesar de la presión mediática nacional e internacional.

Asamblea, críticas internas y continuidad de la huelga

CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE se reinstalará este lunes 15 de junio a las 20:00 horas, donde los delegados de las distintas secciones magisteriales evaluarán los siguientes pasos del movimiento. La organización insiste en la unidad y la movilización permanente con consignas como: “¡Unidos y organizados, venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!”

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Mientras tanto, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y otras secciones ratificaron su adhesión al paro laboral y a las acciones nacionales, manteniendo el plantón y las protestas hasta obtener una respuesta favorable del gobierno.

Las protestas magisteriales continúan en un contexto de alta visibilidad por el Mundial de Futbol, con afectaciones viales y sociales en la capital y en todo el país.

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