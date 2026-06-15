EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 15 de junio

Las condiciones meteorológicas para este lunes 15 de junio estarán marcadas por lluvias intensas en diversas regiones del país, tormentas eléctricas , posible caída de granizo y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en algunas entidades del norte , de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares .

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