EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 15 de junio

En pocas líneas:
06:05 hsHoy
Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.
06:04 hsHoy
Las condiciones meteorológicas para este lunes 15 de junio estarán marcadas por lluvias intensas en diversas regiones del país, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en algunas entidades del norte, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).