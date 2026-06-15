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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 15 de junio

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

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En pocas líneas:

06:05 hsHoy

Clima hoy en México: temperaturas para Ciudad de México este 15 de junio

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

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06:04 hsHoy

Lluvias intensas y calor extremo pondrán en alerta a gran parte de México este lunes

Tormentas con posible granizo, fuertes vientos y temperaturas de hasta 45 grados marcarán las condiciones meteorológicas en diversas regiones del país

Lluvias intensas, tormentas eléctricas y calor extremo marcarán el clima en México este 15 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Lluvias intensas, tormentas eléctricas y calor extremo marcarán el clima en México este 15 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones meteorológicas para este lunes 15 de junio estarán marcadas por lluvias intensas en diversas regiones del país, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en algunas entidades del norte, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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