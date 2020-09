“A nadie le falta”: AMLO aseguró que los recursos a los estados se entregan conforme a la ley

Ell Secretario de Hacienda Arturo Herrera entregó el Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados la semana pasada. Foto: EFE/Cortesía Cámara de Diputados)

Para el 2021, la Secretaría de Hacienda ha propuesto destinar 5.5% menos recursos a las 32 entidades federativas del país, en términos reales, en comparación con lo contemplado por el presupuesto de 2020, según señalan los estudios del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

De esta manera los gobiernos estatales y locales recibirán 108 mil millones de pesos menos en 2021. Entidades como Campeche recibirán hasta 10% menos recursos de los que les fueron transferidos para este 2020

Por otro lado, se dio a conocer que la mitad de los estados de la República no están contemplados en el Programa de Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del 2021. Sólo 14 entidades fueron consideradas para este programa: Chiapas, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz, encabezadas por gobiernos de Morena; así como Durango, Guanajuato y Nayarit, de gobiernos panistas; además del Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, de gobiernos priístas.

Durante su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obradror fue interrogado precisamente sobre la falta de proyectos de infraestructura carretera contempladas en el proyecto de presupuesto para 2021, particularmente en el estado de Sonora, a pesar de que esta entidad sí está incluida en el programa de inversión de la SCT.

El primer mandatario mexicano respondió que la federación entregará a cada entidad lo que le corresponde según la legislación al respecto. “A nadie le falta, de acuerdo a la ley, en tiempo, en calidad y en forma”, aseguró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de los debates sobre el presupuesto de los estados y aseguró que "a nadie le falta".(Foto: Presidencia de México)

“Que no nos echen la culpa, que si no están haciendo obras [...] que es porque la federación no les ayuda, eso no es cierto, porque lo que nos corresponde entregarles del presupuesto, repito, se les entrega sin regateo de ningún tipo, es la instrucción que tiene el Secretario de Hacienda”, añadió López Obrador.

Ante la situación de reducción del presupuesto para los estados, los gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista, y que han tenido varios enfrentamientos políticos con el presidente de México, anunciaron que entregarán una propuesta de ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación, con el fin de que la Secretaría de Hacienda asigne una suma mayor de recursos para los estados que conforman esta alianza.

Los recursos que el Gobierno de México transfiere a las entidades federativas y municipios del país, están agrupados dentro del Paquete Económico en lo que se conoce como el “gasto federalizado”. Para el año 2021, la Secretaría de Hacienda propone asignar un billón 867 mil 338 millones de pesos bajo este rubro.

En comparación con al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que fue aprobado para el 2020, el gasto federalizado contemplado en el Paquete Económico 2021 sufrió un decremento de 9.0% en términos reales de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.}

El Paquete Económico 2021 contempla un 9% menos recursos para el gasto federalizado que se distribuye entre las entidades federativas. (Gráfico: CEFP/Cámara de Diuputados)

Según las fuentes oficiales, la reducción en el gasto federalizado se debe a un decremento de 4.5% en términos reales de la Recaudación Federal Participable, que es la bolsa de recursos desde la cual el gobierno federal calcula las transferencias que se harán a los estados y municipios, y cuya recaudación se conforma por los ingresos tributarios, petroleros, entre otros.

El Paquete Económico 2021 deberá ser aprobado por las Cámaras de Diputados y de Senadores antes de que termine el año. Esta propuesta de distribución presupuestaria fue presentada el pasado 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Presupuesto 2021 excluiría a 18 estados de obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Alianza Federalista presentará ante Hacienda propuesta de ajuste al presupuesto 2021

Presupuesto 2021: aumento en salud para enfrentar pandemia de COVID-19 a cambio de disminución en 13 sectores