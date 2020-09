El lamentable clima para la prensa en México: recibe una agresión cada 11 horas

Vista general de barras de hielo donde se observan en su interior las imágenes de los periodistas que han sido asesinados hasta la fecha en México, el viernes 28 de abril de 2017, en la ciudad de Xalapa, en el estado Veracruz (México). (Foto: EFE/Luis Monroy/Archivo)

La organización para la libertad de expresión y derecho a la información, Artículo 19, publicó este lunes 14 los resultados de su análisis sobre la violencia contra periodistas en México durante la primera mitad del 2020. Durante el primer semestre del año, la organización contó un total de 406 agresiones contra la prensa. Al distribuir esa cifra en el tiempo, obtuvieron que la prensa es atacada cada 10.75 horas.

Los tipos de agresión registrados con más frecuencia son las amenazas (96), la intimidación y hostigamiento (91), el bloqueo o alteración del contenido (61), los ataques físicos (47) y el uso ilegítimo del poder público (35). Las agresiones contra mujeres periodistas son casi el doble con respecto del mismo periodo en 2019 (de 56 a 111).

Estas cifras respaldan una de las tendencias que la organización reconoció como más preocupantes, casi la mitad de las agresiones documentadas fueron hechas por algún funcionario público (199).

Esta estadística esconde un mensaje que va más allá de una impunidad muy real para los delitos cometidos contra la prensa. Lo que transmite es que esta forma de violencia es aceptada e incluso deseable. Y la primera tribuna en dar ese aval es la conferencia de prensa que el presidente López Obrador preside todas las mañanas.

Tan sólo el viernes pasado, Andrés describió al periódico Reforma como un “pasquín inmundo” (el Diccionario de la Lengua Española define “pasquín” como “Diario, semanario o revista con artículos e ilustraciones de mala calidad y de carácter sensacionalista y calumnioso.”). Aunque ese diario es el receptor más frecuente de sus insultos, no es el único. En mayo, López Obrador dijo del New York Times, el Washington Post, el Financial Times y El País, que son diarios “muy famosos pero sin ética”.

(Foto: EFE/José Méndez)

Los insultos de Andrés a la prensa nacional e internacional son replicados a nivel regional por gobernadores con los medios locales. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ataca a los medios locales con frecuencia. Según los datos de Artículo 19, su estado pasó de ser el décimo al segundo lugar en agresiones contra periodistas, con 49 en total, 25 de las cuales están ligadas directamente con su gobierno.

La pandemia de Covid-19 ofreció otro punto de fricción entre el gobierno y la prensa. La cobertura de la estrategia federal y las acciones estatales para controlar el incremento de contagios y decesos por coronavirus ha llevado a distintos medios a cuestionar directamente a las autoridades. Personajes como el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se han burlado y se han negado a responder preguntas directamente ligadas con el manejo de la crisis sanitaria.

Esta situación de fricción y violencia oficial tiene como consecuencia un incremento constante en otras instancias más serias. En lo que va del año, México ha visto los asesinatos de cuatro periodistas; el 30 de marzo, María Elena Ferral del Diario de Xalapa Quinto Poder, el 16 de mayo, Jorge Armenta Ávalos de Medios Obson en Sonora, el 2 de agosto, Pablo Morrugares Paraguirre de PM Noticias en Guerrero y, el 9 de septiembre, Julio Valdivia del Mundo de Córdoba en Veracruz. Además, Víctor Álvarez Chávez, de Punto x Punto Noticias en Guerrero, fue reportado como desaparecido el 2 de abril y el 11 de abril, la Fiscalía General del estado hizo público el informe de su muerte. La administración de López Obrador ha visto el asesinato de 15 periodistas.

Periodistas se manifiestan en la ciudad de Xalapa, para exigir justicia por el asesinato del periodista Julio Valdivia en el estado de Veracruz. (Foto: EFE/Miguel Victoria)

En contraste con el informe de la primera mitad de 2019, este año vio un incremento del 45 por ciento en las agresiones. La tendencia sugiere que el 2020 romperá el récord de violencia contra la prensa.

La organización Artículo 19 urge a la administración pública a reforzar esfuerzos para proteger a la prensa. En primer lugar, insta a los funcionarios a no ser el punto de partida de las agresiones.

