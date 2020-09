Preparan la extradición de 18 ex colaboradores de César Duarte

(Foto: Cuartoscuro)

El Gobierno de Chihuahua alista la extradición de 18 ex colaboradores del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, así lo dio a conocer el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés, quien detalló que las órdenes irán avanzando conforme avance el proceso de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estamos hablando de un número aproximado de 18 solicitudes de extradición. Irán avanzando poco a poco conforme vaya generándose este proceso ante la Fiscalía General de la República”, dijo el consejero durante conferencia de prensa.

Aunque aclaró que no puede dar nombres, se sabe que entre los ex funcionarios se encuentran familiares, políticos y empresarios relacionados en desvíos de recursos públicos durante el gobierno de Duarte Jáquez.

“La ley nos impide dar nombres, obviamente es gente que estuvo en posiciones de poder, de mando dentro del Gobierno anterior, pero también de gente que se prestó a hacer negocios, de desvío de recursos públicos de manera externa”, señaló.

César Duarte y su esposa, Bertha Gómez Fong (Foto: especial)

Por otra parte, Espinoza Cortés informó que el proceso de extradición del ex gobernador, podría concretarse en noviembre, por lo que César Duarte podría llegar a la entidad en diciembre próximo, aunque recordó que es un proceso que le corresponde a la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que a la vez coordinan con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Respecto a la esposa de Duarte Jáquez, Bertha Gómez Fong, quien está considerada como prófuga de la justicia de Chihuahua, el consejero jurídico del gobierno del estado señaló que es requerida por las autoridades mexicanas para que atienda una serie de investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito.

“Es un estatus de prófuga de la justicia en Chihuahua y también se están haciendo todas las diligencias necesarias para poder presentarla también ante las autoridades del estado”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si los hijos del ex gobernador tiene algún señalamiento, ya que se sabe que tramitaron un amparo, Espinoza Cortés señaló que se investiga a todo el círculo cercano del ex gobernador.

“El círculo cercano del ex gobernador está siendo investigado, ellos han promovido un amparo que les denominamos ‘amparos buscadores’ para ver si existe orden de detención o captura y son amparos que les han sido negados por la justicia federal. Pero todas las investigaciones continúan. Estamos hablando de un estatus de investigación, en donde no solo el círculo cercano familiar sino el político, de ex funcionarios y empresarios, se prestaron a millonarios desvíos”, aseguró.

FOTO DE ARCHIVO. El ex gobernador del estado Chihuahua. (Foto: REUTERS/Jose Luis González)

El pasado viernes, un Juez del Poder Judicial del Estado de Chihuahua ratificó la permanencia en prisión de Mayra Julieta U., viuda del ex diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, uno de los principales colaboradores del ex gobernador, César Duarte.

De acuerdo con un comunicado de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua, Mayra Julieta debe permanecer en prisión preventiva conforme a la causa penal 3079/19, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, relacionado con la “Operación Justicia para Chihuahua”.

El comunicado destacó que, acorde a la carpeta de investigación del Ministerio Público del Fuero Común, la señalada habría obtenido de manera ilícita 58 millones 743 mil 520 pesos del erario durante el gobierno de Duarte Jáquez.

“Mayra Julieta U., se desempeñó como jefa de oficina del DIF Estatal, del 20 de octubre del 2010 al 15 de marzo del 2012”, agregó.

Le niegan libertad bajo fianza a César Duarte

(Foto: Twitter@_frankyJalisco_)

Este lunes, una jueza federal del distrito sur del estado de Florida negó conceder la libertad bajo fianza a César Duarte Jáquez, por lo que el ex mandatario continuará detenido y deberá seguir de esa manera su juicio con fines de extradición a México.

Duarte había solicitado a la corte de Florida su libertad bajo el argumento de que no escaparía de los Estados Unidos, además de mencionar que desde 2017, cuando se enteró de las acusaciones en su contra, siempre ha mantenido “comunicaciones de cooperación con el gobierno” de ese país, según un documento donde se puede leer la respuesta de la jueza Lauren F. Louis.

El ex mandatario también aseguró que las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, no le han permitido “preparar su defensa”. Asimismo, un tercer argumento para solicitar la libertad bajo fianza fue que la naturaleza “no violenta” de las acusaciones en su contra formaban parte de una “circunstancia especial”.

Según el documento de cinco páginas, citado por el semanario Proceso, la jueza Louis rebatió los argumentos de Duarte Jáquez y sostuvo que desde prisión ha tenido la capacidad de comunicarse vía telefónica con el equipo que se ha encargado de su defensa.

Asimismo, señaló que la cooperación que el ex gobernador ha proporcionado ha sido “insuficiente” como para concederle la libertad bajo fianza. En este sentido, la jueza también destacó que “nunca oralmente expuso su disposición a ser detenido”, lo cual es relevante, pues “la aceptación de responsabilidad normalmente se entiende como cooperación”, situación que “no está presente bajo estas circunstancias”.

