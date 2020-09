Policías desalojaron con violencia a mujeres que tomaron la CNDH de Ecatepec

En redes sociales comenzaron a utilizar el hashtag #CNDHEcatepec para denunciar que habría al menos once mujeres detenidas en una camioneta no oficial en compañía de menores de edad. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Grupos y colectivos feministas reportaron durante la madrugada del 11 de septiembre que elementos de la policía del Estado de México pretendían entrar en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del estado (CODHEM) para desalojarlas, luego de que un grupo de alrededor de 20 mujeres y 6 niños replicaran la toma que hizo en la Ciudad de México.

Alrededor de la 1:00 horas, un grupo de personas que portaban uniformes de la policía entraron al recinto y comenzaron a confrontar a las mujeres que se encontraban al interior.

Los hechos fueron capturados en una transmisión en vivo hecha por la página de Facebook “La Destructora” y la Colectiva Feminista Ultra Violeta. En esta se observa el momento exacto en el que los agentes ingresan a una de las habitaciones y comienzan a arrojar las cobijas e insumos de las protestantes de un lado al otro.

Así comenzó un forcejeo entre los presuntos elementos de seguridad y las mujeres de la toma feminista. En medio de la confrontación se escucha como las protestantes le informan a los uniformados que no agredan a una de las mujeres porque está embarazada.

“Déjenos sacar a los morros”, se escucha decir a otra de las mujeres que trataba de dialogar con los policías. Sin embargo, en la transmisión quedó capturado como se desalojó la protesta con lujo de violencia.

Las protestantes estarían exigiendo las renuncias de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres en el Edomex. (Foto: Cuartoscuro)

Una vez fuera las cosas no se tranquilizaron. En redes sociales comenzaron a utilizar el hashtag #CNDHEcatepec para denunciar que habría al menos once mujeres detenidas en una camioneta no oficial en compañía de menores de edad.

Los usuarios comenzaron a etiquetar al actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Maso, para recalcarle lo que estaría sucediendo en el CODHEM; sin embargo, hasta ahora las autoridades no han dado declaración oficial alguna al respecto.

La toma del CODHEM emulaba lo sucedido en la Ciudad de México, donde otro grupo de mujeres tomó las oficinas Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para hacerlo un albergue de víctimas de violencia en protesta al ineficiente apoyo del gobierno.

De acuerdo con el portal digital Animal Político, quien encabezaba la toma en el Estado de México era Erika “Kika” Flores, quien es directora de un albergue para menores que fueron víctimas de violencia sexual.

Las protestantes estarían exigiendo las renuncias de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres.

En la Ciudad de México, las mujeres irrumpieron desde el pasado 3 de septiembre. (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Luego de que las oficinas de Derechos Humanos fueran tomadas en el Valle de México, comenzaron suscitarse hechos similares en los estados de Michoacán, Veracruz y Aguascalientes, donde las sedes de la dependencia también fueron ocupadas en solidaridad con las otras tomas.

En la Ciudad de México, las mujeres irrumpieron desde el pasado 3 de septiembre. Una vez dentro, expusieron a las autoridades de la CNDH al difundir imágenes de unos cortes de carne. Calificaron su hallazgo de contradictorio, pues a ellas les aseguraban que la dependencia no tenía recursos.

“A nosotras nos dan 300 pesos cada que se acuerdan, para ayudar con nuestros pasajes. ¿Dónde está la austeridad de este gobierno? Con lo que cuesta su carne come mi hija un mes, a cuántas familias de víctimas podríamos ayudar a comer con todo esto”, recalcaron.

El video del desalojo en el Estado de México se hizo viral en redes sociales, donde cientos de mujeres buscan apoyar a las detenidas, quienes, de manera extraoficial, señalan habrían llegado a la Fiscalía del estado.

