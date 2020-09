Profeco descartó la presencia de etanol en gel antibacterial comercializado en México

La Profeco descartó la presencia de metanol en gel antibacterial en México (Foto: Shutterstock)

Luego de que la Food Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) emitiera una advertencia sobre los riesgos de contaminación por metanol en algunos geles antibacteriales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio sobre siete productos comercializados en México.

El análisis realizado por la dependencia concluyó que ninguno de los geles antibacteriales revisados rebasa la especificación temporal establecida por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

El pasado 2 de julio, la FDA alertó sobre riesgos asociados a ese tipo de productos elaborados en México. La agencia advirtió que este alcohol en gel contienen etanol (alcohol etílico), pero que dieron positivo a la prueba de metanol o alcohol de madera, una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe por la piel o se ingiere. Asimismo, representa un riesgo mortal si se ingiere.

En este sentido, la FDA emitió una política temporal sobre el alcohol utilizado como base para los sanitizantes de manos, llamada “Temporary Policy for Preparation of Certain Alcohol-Based Hand Sanitizer Products During the Public Health Emergency (COVID-19) Guidance for Industry.”

El estudio realizado por la Profeco arrojó que ningún producto rebasa la especificación temporal establecida por las autoridades sanitarias de Estados Unidos (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con dichas especificaciones, el límite provisional para metanol es de máximo 630 ppm (mg/l). La Profeco recordó que en México no existe una política que establezca parámetros de calidad para gel antibacterial.

Sin embargo, la dependencia analizó a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco los siguientes productos producidos en México:

Se encontró que tres envases de 500 mililitros de la marca Bersih contienen 49.9 mg/l, 49.4 y 46.7 de metanol, cantidades que están por debajo de lo establecido por la FDA. Por otra parte, en los geles antibacteriales de la marca Blumen no se observó presencia del alcohol de madera.

Aunado a esto, se detectó en el producto elaborado por la marca Britz de 500 mililitros 21.2 ml/l de metanol.

En México no existe una política que establezca parámetros de calidad para gel antibacterial (Foto: Cuartoscuro)

Y es que, en medio de la crisis por coronavirus, estos productos se ofertan en grandes cantidades respondiendo a la demanda del mercado. Una de las principales recomendaciones de la Secretaría de Salud (SSa) es mantener constante higiene de manos para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de COVID-19.

Para llevar a cabo esta enmienda, las personas deben procurar lavarse las manos con agua y jabón la mayor cantidad de veces posible; no obstante, en caso de no tener la posibilidad de hacerlo, se puede implementar gel antibacterial con más de 70% de alcohol, de manera que se eliminen los fluidos que causan la infección.

La Profeco elaboró una guía práctica para elaborar un gel antibacterial casero con un coso aproximado de 44 pesos por litro.

Lo primero que hay que hacer es acudir a una farmacia especializada, tienda de materias primas, perfumería, droguería o botica para adquirir los siguientes materiales:

en medio de la crisis por coronavirus, el alcohol en gel se oferta en grandes cantidades respondiendo a la demanda del mercado (Foto: Cuartoscuuro)

Medio litro de agua hervida destilada o embotellada, con un precio aproximado de seis pesos.

10 gramos de carbopol 940 (6,60 pesos)

Medio litro de alcohol etílico 70 grados gl (21 pesos)

Una cucharadita de trietanolamina (82 centavos)

Utencilios como embudo chico, gotero, cuchara, cuharita, coladera de malla fina y una botella de plástico con tapa dosificado.

Procedimiento

Debes cernir el carbopol y luego agregarlo en una botella con tapa dosificadora que contenga el agua. Posteriormente tapa la botella y agita vigorosamente su contenido hasta que no se observen grumos, vierte el alcohol, cierra la tapa y agita hasta que se incorporen los ingredientes.

Por último, agrega la trietanolamina y vuelve a agitar para lograr la consistencia deseada.

Este producto casero tiene un año de caducidad y debe guardarse en un lugar seco para evitar la evaporación del alcohol que elimina gérmenes y microbios.

