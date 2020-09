México apostará por ayuda del sector privado para cumplir expectativa de producción petrolera en 2021

SHCP apostará por la ayuda del sector privado para cumplir expectativa de producción petrolera en 2021 (Foto: EFE/Etienne Laurent)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México redujo su estimación preliminar para la producción de petróleo el próximo año a 1,857 millones de barriles por día, frente a los 2,027 millones de un pronóstico de abril, de acuerdo con Bloomberg News.

Incluso la cifra de producción revisada parece “optimista”, de acuerdo con Marco Oviedo, economista jefe para América Latina en Barclays. “Parece que no han aprendido”, dijo, y pronosticó que Pemex no cumplirá con el objetivo más bajo.

Sin embargo, Arturo Herrera, titular de la SHCP, aseguró que será gracias al aumento de producción de los entes privados que se podrá a la meta propuesta en el Paquete Económico 2021, de acuerdo con una entrevista que otorgó a El Financiero.

De acuerdo con el funcionario público mexicano, para el año 2021 todos en el sector privado tendrían que producir alrededor de 60,000 barriles diarios, por lo que “el incremento más importante que se ve en la plataforma no es el que viene de Pemex”.

“No, no, no (es una proyección optimista) porque hay algo que a lo mejor nosotros deberíamos haber explicado mejor; la plataforma petrolera de México está conformada por la producción de Pemex más la producción de los privados, y hasta hace dos años la producción de los privados era tan pequeñita que ni siquiera pintaba”, aseguró al periodista Enrique Quintana.

El Paquete Económico de la SHCP apunta a la producción de 1,857 millones de barriles de petróleo diarios, una meta considerada “optimista” por los expertos (Foto: EFE/Bagus Indahono)

Además, la SHCP estima que los precios del petróleo promediarán US 42.10 el barril al próximo año, frente a un pronóstico preliminar de US 30 el barril a principios de abril. Las cifras son parte de una propuesta de presupuesto que aumentaría el gasto de Pemex en solo un 0,6% el próximo año, a 544.600 millones de pesos (US 25,000 millones).

La meta de producción toma en cuenta el nuevo entorno de demanda y precios, así como el renovado énfasis en la eficiencia en la producción y el suministro de combustibles por parte de Pemex, según el documento.

Los últimos datos de Pemex muestran que en julio bombeó la menor cantidad de petróleo desde octubre de 1979, con 1,595 millones de barriles por día; sin embargo, a principios de esta semana, López Obrador dijo que la cifra de Pemex era incorrecta, aunque sin proporcionar una nueva.

Los últimos datos de Pemex muestran que en julio bombeó la menor cantidad de petróleo desde octubre de 1979 (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Por otra parte, el gobierno federal a través de la SHCP pretende destinar a Petróleos Mexicanos la suma de 544,598 millones de pesos, lo cual representa un 0.6% más que el del 2020, el presupuesto más grande en cinco años.

“Las asignaciones proyectadas conjuntas de PEMEX y CFE ascienden a 961.7 mil millones de pesos, de los cuales PEMEX concentra 56.6%, casi igual en términos reales respecto al año previo, en tanto que, para la CFE se estima el restante 43.4%. Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y en línea con la política del Gobierno de México en materia energética, de desarrollo económico y social, PEMEX buscará cumplir con la finalidad de generar valor económico y maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano”, se lee en el apartado Gasto Programable de las Empresas Productivas del Estado.

Al respecto, Arturo Herrera informó en entrevista con El Financiero que no se descarta insertar más presupuesto a Pemex en caso de que “hubiera necesidad de un apoyo adicional”.

Explicó al medio, además, que "hemos hecho tres tipos de capitalizaciones, unas directamente para la inversión, una muy importante para despalancarlos en 100 mil millones de pesos y la otra es parte de lo que Pemex le paga al gobierno que es a través de Derecho de Utilidad Compartida, ese se va a quedar ahora en 54%, es decir, inferior al que estaba al inicio de la administración.

*Con información de Bloomberg

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Es una visión setentera”: la batalla legal contra la negativa del gobierno de AMLO de impulsar energías limpias

Pemex y CFE gastaron más de 244,000 millones de pesos en segmentos no rentables, aseguró el IMCO

Hacienda apuesta a Pemex 544,598 millones de pesos en Proyecto de Paquete Económico 2021