“Me quedé con la boca abierta”: habló el cliente de Sears que pidió un Iphone por Internet y recibió un jugo de guayaba

Sufrir una mala experiencia cuando se compra a través de Internet es un incidente que nos ha ocurrido a muchos. Sin embargo, lo que vivieron Salvador Gómez y su esposa sobrepasó todos los límites imaginables del surrealismo y lo insólito.

La pareja se volvió viral este martes tras contar en Twitter que habían comprado un Iphone SE en la tienda online de Sears, y al abrir el paquete en casa solo encontraron un jugo de la marca Boing!, sabor guayaba. Dentro de la caja, explicaron, no había rastro del celular.

En conversación con Infobae México, Salvador Gómez contó que al ver la bebida, él y su mujer se quedaron atónitos.

“Mi esposa fue la que abrió el paquete en la cocina, por eso de limpiarlo y desinfectarlo, y salió con el jugo en la mano, con la boca abierta y no sabía por qué lo traía. Fue cuando me dijo que era lo que venía en la caja”, recordó Salvador Gómez. “Me quedé igual yo... Inmediatamente llamamos a Sears”, añadió.

estafa celular (Foto: Twitter@@chapatoi)

Sin embargo, la atención inicial que recibió por parte de la cadena de tiendas departamentales no fue la que esperaba.

“La primera respuesta fue muy regular. Típica que tardarían entre 5 y 10 días hábiles para una respuesta. Y que ellos me avisaban por correo electrónico o por teléfono cualquier cosa”, explicó.

En el paquete no figuraba tampoco un albarán o recibo en el que se indicara el nombre del artículo que le habían enviado.

“Únicamente el mensajero me dio el paquete sin que yo firmara nada de recibido y se fue. Posterior a que se fue lo abrimos”, contó Salvador Gómez.

En la imagen, Salvador Gómez y su esposa recogen su Iphone en una tienda de Sears, después de que su caso se viralizara en redes sociales este martes (Foto: Twitter Renato Flores Cartas)

Tras el ruido y la polémica que estalló en redes sociales, Sears contactó a su cliente para disculparse y le informó que resolverían su caso y le entregarían de inmediato el Iphone.

“Se comunicaron conmigo y dieron prioridad al asunto, supongo por cómo se viralizó en Twitter y Facebook. Me dijeron que podía ir a la sucursal o me lo enviaban y preferí ir directo a tienda y ahí me lo dieron”, reveló el joven.

Así lo confirmó también Renato Flores Cartas, del departamento de Comunicación Corporativa del Grupo Carso, conglomerado al que pertenece Sears, propiedad del magnate Carlos Slim.

“Les informo que @searsmexico contactó a @chapatoi para entregarle su celular y un bono, lo cual, a petición de él, se hizo en una tienda física. La Empresa emprenderá acciones legales correspondientes para que se sancione a quienes resulten responsables”, escribió en redes sociales Flores Cartas.

(Foto: Twitter @chapatoi)

Aunque agilizaron el proceso para solventar el error, Sears no le explicó a Salvador Gómez qué había ocurrido, pero sí le aseguró que están trabajando para averiguarlo.

“No me dieron ninguna explicación. Ellos están ya llevando directo su investigación interna. Solo me dijeron que les apenaba mucho la situación y que iban a investigar para saber en dónde fue”, explicó.

A pesar de que él ya está satisfecho porque su problema se resolvió, sabe que no es el único cliente afectado. Cuando su historia se viralizó, muchas personas le escribieron para contarle que les había ocurrido lo mismo al comprar en la tienda online de Sears.

“Todos son casos similares. Una chava exactamente igual, bueno con un Boing sabor naranja. Una que en vez de una pantalla, en la caja le venían bloques de piedra. Otra que compró una lap y llegó vacía la caja. Y muchos han recibido fabulosos o Lysol en vez de sus pedidos”, contó Salvador Gómez.

estafa celular (Foto: Twitter@Nan_sun1)

Por ese motivo, espera que la cadena resuelva todas estas incidencias, y no únicamente la suya.

“Veo que hay muchos que siguen igual y no les dan respuesta”, denunció el joven.

Desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contactaron a Gómez Arias, y según informaron a través de un comunicado, conciliaron con Sears para que hicieran entrega del teléfono inteligente al cliente. Además, se instó a la cadena del Grupo Carso y a la compañía responsable de la mensajería a investigar y aclarar el caso.

“Se está revisando con el proveedor Sears y la empresa de mensajería, en este caso DHL, qué fue lo que ocurrió en este incidente, para aclararlo y deslindar responsabilidades", se lee en el reporte de prensa, en el que no se hace referencia al resto de denuncias realizadas a través de redes sociales.

