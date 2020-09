“Me están amenazando con violarme”: habló la joven de 17 años que bailó el Himno mexicano en TikTok y fue acusada de “perrear”

En este video de TikTok, Ruby Rivera bailó el Himno Nacional de México interpretando una coreografía. Para muchos se trató de una ofensa a los símbolos patrios. Tras viralizarse, la menor no ha dejado de recibir vejaciones y amenazas (Video: Twitter)

Se llama Ruby Rivera, tiene 17 años y es mexicana, pero prefiere no revelar en qué estado reside por cuestión de protección y privacidad.

Su nombre se viralizó en los últimos días, después de publicar en su cuenta de TikTok un video en el que aparecía bailando el Himno Nacional Mexicano. Y desde entonces, ha recibido en redes sociales todo tipo de insultos, mensajes intimidatorios y “amenazas de muerte” de usuarios que la acusan de haberse burlado del símbolo patrio, según reveló en entrevista con Infobae México.

“Los que me amenazan son señores. Un señor adulto insultando a una menor...”, contó Ruby Rivera.

Me están amenazando con violarme

En el clip que compartió el lunes 31 de agosto en TikTok, donde cuenta con más de 115 mil seguidores, realiza una coreografía sencilla en la que mueve los brazos, y hace algunos gestos mientras suena la música del Himno de fondo. A algunas personas, esto les pareció “una falta de respeto”, y denunciaron que el baile contrastaba con la solemnidad que merece el canto nacional.

“La gente no lo sabe, pero a pesar de las enormes diferencias políticas que hay en México, todos debemos respetar los símbolos patrios mexicanos. Es increíble que @RubyisFurby se atreva a faltarle el respeto a nuestro himno nacional”, escribió la usuaria @PauuuZambrano, en un tuit en el que compartió el video de la tiktoker.

En pocas horas, el baile se viralizó y los medios de comunicación escribieron notas e historias demoledoras sobre Ruby Rivera. Algunos, incluso, aseguraron en sus titulares que la menor había “perreado” el himno, una afirmación que como se aprecia en el clip, es falsa.

“No lo ‘perreé’. Son notas queriendo sacar cosas de contexto”, se defendió Ruby Rivera.

La falta de responsabilidad de estos diarios digitales empeoró la situación. Pronto, llegaron las amenazas, los insultos, las burlas, y cientos de videos editados con la intención de humillar a la adolescente. No dejaban de entrar nuevas notificaciones en sus redes, entre las que hubo miles de menciones y mensajes privados de desconocidos.

“Oye p*ndeja niñata de m*erda cómo te atreves a faltarle el respeto al himno nacional. ¿Qué clase de m*erda tienes en la cabeza? En ninguna parte del mundo se mofan de esa manera de un símbolo patrio. No cabe duda que tienes m*erda en la maldita cabeza. Respeta el himno de mi país id*ota”, se lee en uno de los mensajes que Ruby Rivera mostró a Infobae México.

“Estás p*ndeja”, dice una usuaria de TikTok, en un video donde muestra su reacción al baile de la menor.

Ruby confirmó que es mexicana, a diferencia de lo que publicaron muchos medios; debido a las amenazas que ha recibido, prefiere no dar detalles sobre su ubicación (Foto: Twitter @RubyisFurby)

Además de las faltas de respeto que inundaron las redes sociales de Ruby, también la amenazaron con agredirla sexualmente a través de Twitter.

“Amigos, ofrezco 10,000 pesos a quien suba un video dándole un vergazo a @RubyisFurby, si es en el hocico doy 15″, se lee en la cuenta de @pollameisterx.

“Esta p*tita es la que baila el himno nacional, mi banda, hay que verguearla literalmente para que aprenda a respetar al país. Y sí, buenos días p*ta, prepárate para lo peor porque te voy a hacer mía a la fuerza, voy a tomarte fotos y las voy a subir a Twitter”, escribió @elmemolin.

No faltaron tampoco amenazas de muerte, algunas de ellas con imágenes intimidatorias.

“Uno me mandó una foto de una pistola amenazándome. No tomé foto y creo que se perdió con tanto mensaje que me está llegando. En Twitter y TikTok hay demasiados [insultos]”, añadió la influencer.

Otros usuarios insistieron en que Ruby cometió un delito y quieren localizarla para demandarla. Recordaron que el artículo 38 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional indica que siempre que se interprete el Himno, deberá hacerse de forma respetuosa.

“El canto, la ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad”, establece el precepto.

En este sentido, Ruby aclaró que cuando utilizó el símbolo patrio no quiso “ofender a nadie”. A menudo, comparte en su cuenta videos en los que hace comedia, playbacks, o coreografías, y para ella es una forma de expresarse libremente. Aunque no quería borrar el baile, su clip fue eliminado de TikTok, después de la polémica que surgió en redes.

Todavía recibe insultos muy fuertes y amenazas graves, pero explica que también hay comentarios positivos. Y es que muchos usuarios la defendieron y condenaron el linchamiento que ha sufrido la adolescente desde que compartió su video.

“No parece una falta de respeto dado que no le está perreando a la bandera, no la está quemando, no la está orinando, simplemente es una niña de 17 bailando como una niña de 17 con el himno de fondo”, comentó la usuaria @gissell696.

“Leyes más importantes se pasan por la c*la y tú te ensañas en querer crucificar a una niña de 17 años. Valiente ejemplo. Ya lo dijo George Washington (¿o tu fervero patriotismo te permite sólo citas mexicanos?) “Guárdate contra las imposturas del supuesto patriotismo”, escribió @chemasolari en respuesta a Pau Zambrano, quien compartió el video de Rubby en Twitter.

“‘Qué pena de generación’ exclamó el boomer que lanza amenazas de muerte por Twitter”, criticó @MissRobot.

Además, otros recordaron que México tiene asuntos más importantes de los que preocuparse, en lugar de atacar a una menor por un video de TikTok.

“Está chido su baile, y no sé, a lo mejor también deberían ser símbolos patrios el respeto a las mujeres, pueblos indígenas y recursos naturales, porque está bien pendejo que nos importe más un “himno” que lo que de verdad conforma un país”, escribió el usuario @Phersoix.

“Hacen mucho pedo por un himno, pero no cuando una mujer sufre violación o es acosada sexualmente”, agregó @mrrian01.

“¿No tendríamos que preocuparnos por cosas más sustanciales? Digo, ayer vimos que mataron a un hombre solo por quitarle un celular, francamente me escandalizan más esas cosas que una m*rra bailando el himno...”, escribió @Muffinzuelo.

Con la intención de apoyar a Ruby, otras personas están imitando su coreografía en TikTok, con la música del Himno Nacional. Y mientras tanto, ella ha decidido hacer privado su Instagram.

Más allá de las opiniones divididas sobre el uso que se le debe dar al Himno, o si se está a favor o en contra del baile de Rivera, hay algo que nadie puede negar: nada justifica el escarnio público, los insultos y las amenazas de las que ha sido víctima.

En México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana atiende a las víctimas de amenazas en redes sociales en el teléfono 52425100 ext. 5086, o por correo electrónico policia.cibernetica@ssp.cdmx.gob.mx o a través del Twitter @UCS_GCDMX, en el que se brinda asesoría y recomendaciones para poder levantar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público.

