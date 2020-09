El inesperado final del caso de un joven que compró su iPhone por internet y lo que recibió fue un jugo de guayaba

Recibió un jugo de caja de 500 ml que cuesta 8 pesos, y no el teléfono, cuyo precio es de más de 10 mil pesos

Salvador Gómez, usuario de Twitter, publicó que compró un iPhone en la tienda online de Sears, pero cuando abrió el paquete, lo único que venía dentro era un Boing de guayaba de medio litro. Tras dar a conocer su caso, la tienda lo contactó y finalmente recibió el celular.

“Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!)”, escribió, acompañando su mensaje de dos fotografías, una de la caja de embalaje y otra que mostraba el jugo dentro de ella.

El comprador alertó a los tuiteros, quienes reaccionaron con risas, de forma irónica y algunos más, aprovecharon para hacer eco de sus quejas contra la misma tienda.

Recién informó que ya había recibido el iPhone, y agradeció por la difusión de su queja (Foto: Twitter@@chapatoi)

“La única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación. @Profeco ayuda”, añadió Salvador Gómez (@chapatoi). Tuit al cual, Sears respondió para que el comprador enviara sus datos. Pues el usuario aludió a la referencia del comediante Franco Escamilla, quien al relatar chistes, enfatiza: parece broma, pero es anécdota, según la veracidad del caso.

Más de 24 horas después, la compra fue resuelta, incluso, el comprador informó que también tuvo contacto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). También agradeció a quienes difundieron su tuit.

“Update: Hoy me contactaron de Sears, para decirme que ya estaban trabajando en solucionar mi problema. Me dijeron que podían enviármelo o podía pasar a recogerlo a sucursal. Fui y ya lo tenían listo para entrega. Gracias a todos por ayudar a que me resolvieran esta situación”, reportó a las 15:20 horas de este martes 8 de septiembre.

Otros usuarios se quejaron de la misma tienda y dijeron que no les responden (Foto: Twitter@@chapatoi)

En la tienda en línea de Sears, un iPhone SE 2020 de 64 Gb está ofertado en $10,999 pesos. Mientras que uno con capacidad de 256 Gb ronda los 14,999; y el jugo cuesta entre 7 y 8 pesos en Walmart o Comercial Mexicana.

“Hola, mándanos un Mensaje Directo y daremos seguimiento a cualquier duda o situación que tengas. Te responderemos lo más pronto posible”, respondió @searsmexico en un inicio, sin embargo, publicó que no había recibido la información, a lo que Salvador Gómez refirió que ya se había puesto en contacto.

La publicación de @chapatoi se viralizó y hasta el momento lleva unos 6,800 favs con 1,900 retuits.

@RaZziel_DoOlby dijo que pese a documentar el daño en su producto y enviar videos, ClaroShop no le ha atendido. Por su parte, el usuario Razer (@akaRazer) compartió una captura de pantalla del 29 de junio pasado, la última vez que prometieron, se pondrían en contacto con él para solucionar su caso, y Sears contestó que lamentaba la espera, pero se comunicaría a la brevedad; “Llevo meses leyendo eso”, reviró el cliente.

El iPhone SE 2020 ronda entre 11,000 y 15,000 pesos en línea, según su capacidad de memoria (Foto: Twitter@cambiacompraven)

Perla Karen (@pekasg) contó que pidió zapatos de hombre y le llegaron botas de mujer, ante ello, se quejó por los canales de comunicación de la tienda, pero desde el 21 de junio no ha tenido respuesta. Otra usuaria, identificada como Mariana Valtierra, expresó que compró un limpiador de vapor, pero le enviaron bandas elásticas para yoga, luego de tres meses de insistencias, afirmó, le fue devuelto su dinero.

“A mí me dice que ya fue entregado y el paquete nunca llegó, hablé y sólo dicen que hay que hacer investigación, pero ya lo estoy pagando”, publicó Mariel (@Alicia_Mariel) sobre unas “tenazas para rizos”, cuyo precio unitario es de 1,655 pesos. Y así, una larga lista de clientes se quejaron, unos dijeron que dese mayo no les han contestado, otro comprador comentó que pidió tenis del 24 y medio y le llegó uno del 23 y otro del número 25.

Tras darse a conocer el caso de Salvador Gómez, la usuaria Nan Martí (@Nan_sun1) escribió: “Hace unos días hicimos una compra por internet de un iPhone, en la tienda @searsmexico, hoy recibimos el paquete de la empresa @DHLMex que es contratada para el envío. Al abrir el paquete lo que venía era un Boing. ¡Si, un Boing!...¿Quién se hará responsable? @Profeco”.

Otra usuaria compartió el mismo caso, pero no se han puesto en contacto con ella (Foto: Twitter@Nan_sun1)

Durante la pandemia, las fallas en comercio electrónico han sido recurrentes. Sears es una de las tiendas contra la cual se organizaron quejas grupales a través de la organización Tac-Check. De los 343 nuevos recursos presentados ante la Profeco, el 31 de julio pasado Sears representó el 7.9%, pues los clientes tuvieron retrasos en entregas, cancelaciones del envío sin previo aviso, así como incumplimiento de reembolsos.

Por ello, los organizadores de Tec-Check proponen que una medida inmediata sería no cargar el costo de los productos hasta que inicie un proceso de envío, tal como lo hacen Mercado Libre o Amazon. Además, que las tiendas inviertan en mejorar su sistema de inventarios (para no ofertar productos que no estén disponibles en su almacén); así como establecer un plazo máximo de entrega, por ejemplo, de 30 días, tal como se practica en países de la Unión Europea.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Van por plataforma para organizar quejas colectivas contra fallas en comercio electrónico

Aumentaron al triple quejas colectivas por fallas en comercio electrónico

Liverpool enfrentará segunda queja colectiva por fallas en comercio electrónico