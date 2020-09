Manifestantes en CNDH y SEGOB acordaron mesa permanente para atención a víctimas

Olga Sánchez Cordero se reunió con una comisión de las manifestantes (Foto: Twitter@M_OlgaSCordero)

Tras una reunión, la Secretaría de Gobernación (Segob) acordó que atendería, en mesa permanente, todos los casos de violencia de género exigidos por las manifestantes que mantienen una toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, se reunió con una comisión encabezada por Erika Martínez y Yesenia Zamudio, así como otras seis activistas, quienes arribaron 15 minutos antes de las 13:00 horas al salón Revolución de Bucareli, ubicado en la calle Abraham González, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Al término del encuentro, una de las participantes refirió que presentaron su pliego petitorio a la secretaria de Gobernación, en el cual solicitaron la emisión de una alerta nacional de violencia de género.

No estuvo a discusión liberar las instalaciones de la CNDH (Foto: EFE/Shenka Gutiérrez)

“Nosotros le presentamos nuestro pliego petitorio y dentro del pliego petitorio, lo primero que le solicitamos es que se pronuncie por los feminicidios y que emitan una alerta nacional por violencia de género, la respuesta fue positiva”, aseguró a medios.

Por su parte, la Segob comunicó que escuchó los casos particulares de las manifestantes y se comprometió a darles acompañamiento.

“Se va a avanzar con ellas en sus reclamos y darles solución como Estado mexicano”, refirió Sánchez Cordero, según un boletín emitido por la dependencia a su cargo.

Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), pactó una mesa permanente para atender los casos presentados en el encuentro de este miércoles 9 de septiembre.

Desde la semana pasada, las activistas mantienen una toma en el edificio y lo han convertido en un refugio (Foto: Infobae México)

Sin embargo, en la mesa de negociaciones no estuvo el tema de la liberación de las instalaciones de la CNDH, que están sobre República de Cuba 60 y fueron tomadas desde el pasado 2 de septiembre.

“Queremos aclarar que no se negociaron para nada, la entrega de las instalaciones de la CNDH, porque ellos saben, efectivamente, la deuda histórica que tienen con las víctimas y que a raíz de eso, nosotras no vamos a entregar las instalaciones hasta que no tengamos resultados concretos”, expresó una vocera de la comisión.

En la reunión estuvo presente personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, así como Paulina Téllez Martínez de la Unidad de Apoyo a al Sistema de Justicia; y Alicia Leal Puerta, secretaria técnica del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV).

El acuerdo principal fue una mesa permanente de atención a los casos (Foto: Twitter@M_OlgaSCordero)

“Se comprometió ella (Sánchez Cordero) a recibir a cada una de las familias de las víctimas y eso fue un gran paso para nuestro movimiento y creemos que hemos cumplido, pero sin embargo vamos a seguir teniendo reuniones la siguiente semana, para ir trabajando el pliego petitorio que le presentamos”, dijo la activista sobre el diálogo acordado para el 17 de septiembre próximo.

La Segob reportó que Sánchez Cordero coincidió con el planteamiento en que la política y atención de casos debe ser transversal, además, con perspectiva de género.

Por ello, instruyó a la titular de la Unidad de Apoyo a al Sistema de Justicia para que respondiera a las demandas de las manifestantes a través de las mesas de justicia; mientras que a Alanís Sámano, titular de la Conavim, le fue ordenado que realice visitas a las entidades para escuchar a las víctimas, así como darles respuesta puntual.

Una de las exigencias es la alerta nacional de violencia de género (Foto: Cuartoscuro)

“En su intervención, Alicia Leal Puerta les reiteró la importancia de que ellas sigan insistiendo en el acceso a la justicia en sus estados y en sus localidades, porque estos delitos son, la mayoría, del fuero común, no obstante, expresó su apoyo para revisar los casos en sus particularidades”, abundó la Segob en su comunicado.

Grupos de feministas aguardaban a las comisionadas que acudieron a la reunión, quienes regresaron alrededor de las 16:20 horas a las instalaciones de la CNDH.

Cabe destacar que este acuerdo es el primer acercamiento con autoridades federales para dar cauce a las exigencias. No obstante que la CNDH ha referido su apertura al diálogo, aún no se ha concretado reunión alguna en la semana de protesta. Integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos México son quienes mantienen la toma y han hecho de las instalaciones un refugio para recibir a mujeres víctimas de violencia.

