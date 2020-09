Por qué le molestaron a AMLO las pintas sobre el retrato de Francisco I. Madero en la CNDH

Colectivos de mujeres tomaron las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó su desacuerdo con las protestas violentas y toma de instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Centro Histórico, señalando que el que afecta la imagen de Francisco I. Madero es un “inconsciente o un conservador”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario dijo que respeta todas las manifestaciones; sin embargo, reiteró que no está de acuerdo con “la violencia, el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero”, expresó el presidente.

Desde el pasado miércoles 2 de septiembre, alrededor de 15 personas llegaron a la sede de la CNDH, ubicada en República de Cuba 60, para una reunión con la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra.

Ante la falta de respuestas favorables a sus demandas, Marcela Alemán, madre de una niña víctima de abuso sexual, decidió atarse a una silla y se negó a dejar las instalaciones de la CNDH.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su desacuerdo con la intervención de colectivos de mujeres a la imagen de Francisco I. Madero (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Otras mujeres se sumaron a la protesta, por lo que desde la tarde del miércoles han realizado pintas, colocado pancartas y barricadas, e incluso han arrojado algunas sillas a la calle y les prendieron fuego.

Imágenes difundidas en redes sociales dejan ver a personas con la cara cubierta dentro del las instalaciones de la Comisión que encabeza Rosario Piedra. En el lugar, aparecen algunos inmuebles intervenidos e incluso hay una fotografía en la que se muestra el retrato de Francisco I. Madero con pintas.

En este contexto, López-Obrador consideró que quien conoce la historia debe “guardarle respeto” al luchador social, pues se le conoce como el apóstol de la democracia, que dio su vida por oponerse a la dictadura porfirista.

Porfirio Díaz creó la esclavitud en México y Madero lo enfrentó y triunfó la revolución maderista y se tuvo que ir Porfirio Díaz al extranjero después de 34 años de dominio, y luego Madero pagó con su vida, lo sacrificaron los conservadores. Entonces, el que afecta la imagen de Madero, o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente, o es un conservador. Así, o sea, es un proporfirista

López-Obrador consideró que quien conoce la historia debe “guardarle respeto” al luchador social (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Francisco I. Madero es considerado uno de los transformadores de la realidad del pueblo de México, gracias a su actuación en la Revolución Mexicana. Hijo de un hacendado del norte del país, provenía de una familia con bastos recursos económicos. A los 15 años migró a Estados Unidos y después a Francia para continuar sus estudios, entrando en contacto con en espiritismo. Regresó a San Pedro de las Colonias, donde radicaría para continuar con la empresa familiar.

Fue reconocido por atender causas sociales y con sus recursos fundó una escuela comercial en San Pedro. “Las ideas liberales aprendidas desde la infancia y su fe en el espiritismo que había conocido en París, lo impulsaron para buscar medios para lograr en México mayor justicia social, iniciando en 1904 su carrera política”, señala un libro parte del acervo jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“¿Por qué no van y hablan con ella?, ¿por qué no dialogan con ella? Da a qué pensar esas actitudes. O sea, ofrezco disculpa por lo que estoy diciendo, pero yo siempre digo lo que pienso y claro que no me gustó. ¿Cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado? Nadie debe de ser ofendido así, vilipendiado, menos un luchador por la democracia como Madero, mucho menos ”, cuestionó el mandatario.

De acuerdo con la CNDH, la toma del edificio ha tenido como consecuencia la falta de seguimiento a la atención a víctimas (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Por su parte, la CNDH hizo un llamado a las mujeres de los colectivos que se encuentran dentro de sus instalaciones para acordar una mesa de trabajo y establecer un protocolo de resguardo de los expedientes de las víctimas que atiende la institución.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia destacó que la toma del edificio ha tenido como consecuencia la falta de seguimiento a la atención de casos de víctimas de distintas violaciones a los derechos humanos, ya que los documentos de seguimiento se encuentran al interior del lugar.

Es por ello que hacemos un llamado respetuoso a las mujeres de los colectivos que se encuentran dentro de las instalaciones para acordar en breve una mesa de trabajo y establecer el protocolo de resguardo de los mismos, ya que son expedientes que contienen información sensible y base para las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos

