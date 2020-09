“La hipocresía del conservadurismo”: López Obrador recordó que Calderón comulgó ante el papa y ahora celebra prohibición de su spot

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó al ex mandatario mexicano Felipe Calderón que haya celebrado, por medio de redes sociales, que el Tribunal Electoral haya confirmado el uso indebido de la imagen del papa Francisco, en un spot sobre su Segundo Informe de Gobierno.

“Ayer retuiteó Felipe Calderón, un mensaje en donde nos impiden, o mejor dicho, el Tribunal Electoral conforma que no debimos utilizar la imagen del papa Francisco...

Decía , retuitea Calderón donde se celebra que me hayan impedido hablar del papa Francisco, cuando él siendo presidente va a una misa que viene un papa, el anterior, y comulga, siendo jefe del Estado mexicano, pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo.

Por eso señalo, hablo de la hipocresía del conservadurismo ese es un distintivo, decía Monsiváis que la verdadera doctrina de, él no decía conservadores sino de la derecha, era la hipocresía. Entonces todo lo que crearon para simular, acuerdense de los independientes, independientes del pueblo no de poder”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó por qué utilizó la imagen del papa Francisco para promocionar su informe de Gobierno de este año.

“Bueno lo hicimos porque consideramos que el papa es un jefe de Estado y además un papa consecuente, para que quede claro, es el dirigente político-religiosos que ha hablado con más claridad sobre los grandes y graves problemas, es ese y el presidente Salvador Allende, es él y otro , pero el mejor ha sido el papa en su última visita.

Sus discursos son de humanismo de verdadera solidaridad por la lucha de los pobres, por la lucha de los desposeídos, y por cierto, eso pasó en el sexenio pasado y todo se ocultó.. sus discursos de gran profundidad en lo social no se conocieron, entonces, por qué menciono al papa , pues por eso, me gusto lo que dijo, apoyar a los pobres no es comunismo es el centro del evangelio”, aseguró López Obrador.

Información en desarrollo...