Quién es Ciro Murayama, el consejero del INE del que AMLO “no recuerda” el apellido

Ciro Murayama dijo haber votado en contra de la organización política "por convicción propia". (Foto: Cuartoscuro)

“Entonces ¿qué le recomiendo a Calderón? que recurra a los que le ayudaron en aquel entonces, a los intelectuales orgánicos, Aguilar Camín, Krauze firmaban también, hasta ahora que votó en contra de él, Ciro, no se cúal es su apellido (Murayama); el mismo Lorenzo Córdova estuvo a favor del fraude electoral en aquel entonces”, fue uno de los consejos –en tono irónico– que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a su rival el expresidente Felipe Calderón.

El mandatario publicó su mensaje en sus cuentas de redes sociales, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro de “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” –mejor conocido como México Libre– como partido político, y que Felipe Calderón y Margarita Zavala anunciaron que impugnarán tal resolución. López Obrador sugirió a Calderón que buscara apoyo en las instituciones del extranjero o a quienes le ayudaron en 2006 “a robar la presidencia”.

En lo dicho por el presidente Andrés Manuel, nada es casual. Por ejemplo, en el caso de Ciro Murayama, uno de los consejeros del INE, de quien dijo olvidar su nombre, pero hizo la referencia de que, de último momento (a manera de sorpresa) votó en contra del proyecto de Calderón.

Los roces de AMLO con Murayama

El presidente López Obrador ha dejado clara la nula sintonía que tiene con el Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE). Los desencuentros que ha tenido con sus consejeros datan de hace más de 14 años. Y ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el político tabasqueño, los roces siguen subiendo de nivel.

Por ejemplo, el pasado junio cuando el mandatario alegó, en una de sus conferencias matutinas, que los gastos que genera el organismo electoral son muy elevados y, además, acusó de que ha sido omiso ante varios fraudes electorales. Por lo que, incluso, advirtió que se convertiría en “guardián” para que se respete la decisión de los ciudadanos en los próximos comicios, que se llevarán a cabo en 2021.

En esa ocasión fue precisamente Ciro Murayama quien le contestó al presidente, citando el artículo 41 de la Constitución, “que las elecciones las realiza un INE autónomo”, así como el 134, “que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios”.

Además le reiteró categóricamente: “El INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno: es independiente y autónomo. Así será en 2021”.

Ciro Murayama recordó que el único encargado de realizar las elecciones es el INE (Foto: Twitter)

En otra ocasión, a principios de este 2020, durante una de las “mañaneras” en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado por una reportera quien le recordó que días antes, el consejero electoral Ciro Murayama dijo que gracias a “triquiñuelas”, Morena contaba con una sobrerrepresentación en el Congreso, debido a que ha sumado a integrantes de otras bancadas.

Entonces, a manera de respuesta, el presidente pidió a Ciro Murayama que se disculpara por avalar el fraude electoral de 2006 –elecciones en las que López Obrador perdió las elecciones presidenciales en contra de Felipe Calderón por un margen muy cerrado–.

El mandatario aseguró en esa ocasión, “están muy molestos los del INE, están desquiciados”, agregando, “durante años se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales y ya no es así, ya no les funciona eso. Ya no se va a tolerar el fraude va a haber democracia, entonces ese es todo su enojo”.

Ciro Murayama, Consejero electoral del INE (Foto: especial)

Ciro Murayama es economisTa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeñó como Coordinador Ejecutivo de Investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, entre 2013 y 2014.

En materia electoral, fue asesor del Consejero Presidente del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, de 1999 a 2003. También fue miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de los procesos electorales federales 2008-2009 y 2011-2012. Y en 2014 fue designado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del Consejo General del INE por un periodo de nueve años.





