Con un semblante de enfado, López Obrador aseguró que “están muy molestos los del INE, están desquiciados”, ya que aseguró, “durante años se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales y ya no es así, ya no les funciona eso. Ya no se va a tolerar el fraude “va a haber democracia entonces ese es todo su enojo”, dijo.