“No me dejo influenciar. Voté en libertad”: Ciro Murayama negó injerencia del gobierno de López Obrador para ir en contra de México Libre

Ciro Murayama dijo haber votado en contra de la organización política "por convicción propia". (Foto: Cuartoscuro)

Después de que se diera a conocer que México Libre no recibió el registro como partido político, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), se expresó al respecto a través de su cuenta de Twitter, en donde negó que detrás de su determinación hubiera una influencia por parte del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador o de su proyecto, mejor conocido como Cuarta Transformación.

“Es conocida mi defensa de la autonomía del INE frente al gobierno. Hoy voté contra los registros de Partido Encuentro Solidario y de México Libre por convicción propia. Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad”, escribió Murayama en su perfil de la red social.

Cabe recordar que la organización liderada por Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón recibió siete votos en contra (Norma Irene de la Cruz, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Carla Astrid Humphrey, José Martín Fernando Faz, Adriana Favela y Jaime Rivera) y cuatro a favor (Uuc-Kib Espadas, Dania Paola Ravel, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala).

El consejero del INE también explicó que su voto en contra de la organización política de Zavala y Calderón se dio, debido a que “hubo un 8.18% de recursos no plenamente identificados en su origen”, en lo cual también coincidió el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Ante esta situación, Felipe Calderón contestó en su Twitter oficial, donde le dijo a los consejeros que “si querían negarle el registro a México Libre al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener”, sentenció.

Así fue la respuesta de Ciro Murayama sobre la votación de México Libre. (Foto: Captura de pantalla)

En ese sentido, aseguró que Lorenzo Córdova mentía y detalló que “nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el INE, para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión”.

Por su parte, Margarita Zavala aseguró que el INE negó el registro a su organización “contrario a derecho y sin fundamento alguno”, por lo que buscará impugnar la determinación de manera inmediata, misma a la que describió como “absurda”.

Además aseguró que los consejeros utilizaron “criterios salidos de ocurrencias de último momento que nunca se habían discutido en el órgano electoral”, así como considerar que “recurrieron a analogías que no están permitidas en el establecimiento de sanciones electorales, para lo cual requieren normas expresas”.

“Para colmo del ridículo, informaron que de última hora habían recibido una queja contra México Libre que confirmaron desconocer y no se preocuparon de saber su contenido. Así, sin más, contra todo derecho, votaron de manera incongruente e inconsistente, violando la ley”, insistió la ex candidata a la presidencia en un video difundido a través de sus redes sociales.

Margarita Zavala, quien lidera México Libre, dijo que impugnará la determinación del INE. (Foto: Facebook@MexLibre)

Concluyó diciendo que México Libre tiene un registro donde están identificados cada uno de sus donantes, el cual también fue entregado en tiempo y forma al organismo electoral. “Si el INE dudaba de su identidad, tuvo siempre, y tiene aún, la atribución de corroborarla con los bancos”, puntualizó.

Cabe recordar que el antecedente de estas decisiones del INE en torno a México Libre se basa en una multa que le impuso por 2.7 millones de pesos, debido a que presentó irregularidades en sus egresos e ingresos, incluidas aportaciones de personas no identificadas.

De acuerdo con una explicación que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE le dio al portal informativo Animal Político, uno de los esquemas que usó México Libre para su financiamiento fue a través de operaciones con una plataforma bancaria que se usa para realizar cobros con tarjetas de crédito y débito por medio de una terminal vinculada a smartphones o tabletas.

Con este dispositivo, los poseedores de la terminal únicamente pueden conocer los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, pero no el nombre de su titular, por lo cual el INE los consideró ilegales, pues le impide su trabajo de fiscalización.

El especialista del INE detalló al medio de comunicación que las asociaciones no pueden vender, “sino que reciben donativos”, mismos que no pueden ser anónimos. “Este sistema sólo permite ver los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, entonces no podemos identificar quién es el aportante”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Así era la controvertida red de donativos de México Libre, que originó una sanción millonaria por parte del INE

Niegan registro como partido político a México Libre, organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala

México Libre impugnará de inmediato la absurda decisión del INE: Margarita Zavala