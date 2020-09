“Está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos”: crónica del encontronazo entre AMLO, Calderón y Margarita Zavala

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje del pasado sábado ironizó al aconsejar al ex mandatario Felipe Calderón, protestar pacíficamente luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le negó el registro como partido político a su agrupación México Libre.

“Si Felipe (Calderón) se robó la Presidencia de la República, ¿cómo no va a poder obtener el registro como partido si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos?”, dijo el mandatario luego de considerar que la decisión del INE “es un triunfo del pueblo de México” y a la fuerza de la opinión pública.

“Que vaya con sus amigos de la OEA a ver si le ayudan... Que recurra a los que lo ayudaron en aquel entonces (para llegar a la Presidencia en 2006) que convoque a sus amigos de las cámaras empresariales”, le recomendó López Obrador a Calderón.

“¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? que haga lo que hicimos nosotros. Que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí, como lo hacíamos cuando nos robaron la Presidencia en 2006 y fuimos miles al Tribunal Electoral”, expuso el mandatario en referencia a los comicios que disputó con Calderón.

Luego de que López Obrador celebró que el INE no le dio el registro a México Libre, Calderón y su esposa Margarita Zavala respondieron al mensaje del presidente.

Zavala consideró que en su mensaj López Obrador confiesa haber presionado al órgano electoral y ahora amenaza al tribunal.

Por medio de la cuenta de Twitter de México Libre calificó como “absurda” la decisión del INE: “Contrario a derecho y sin fundamento alguno, hoy el Consejo General del @INEMexico ha negado el registro a México Libre. Queremos manifestar puntualmente que impugnaremos de inmediato esta absurda resolución”.

También, Zavala señaló que “no le extraba” que López Obrador “le quitará méritos a las mujeres”, pues dijo ella es quien dirige el proyecto de México Libre, no su esposo Felipe Calderón.

“Señor Presidente México Libre lo encabezo yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México”, dice.

Por su parte, Calderón aseguró que la razón para negar el registro es que se dice que el 8% de sus ingresos fueron de donantes no identificados. “Eso es falso; se refieren a donativos hechos con tarjetas de crédito a través de Clip y de cada donante proporcionamos copia de credencial, carta y recibo”.

“Todos los donantes estaban identificados y si hubiera duda el INE podía corroborar su identidad preguntando a la autoridad bancaria. En uso de sus facultades. Antes de que se consumara esta barbaridad, todavía exhibimos 1 por 1 copias de las tarjetas de crédito”, resaltó.

Expuso que el tema de las donaciones no identificadas “claramente fue una acusación muy baja, falsa, repetida una y otra vez en la sesión del consejo. Y para rematar, se habla de una queja de último momento que tres consejeros dicen desconocer y aún así, sin saber si procede, les parece suficiente cambiar su voto en contra. Atropello”, resaltó.

Este domingo el ex mandatario publicó un video, por medio de sus redes sociales, en donde se ve a la consejera del INE Adriana Favela, dar sus razones para votar en contra de que se le otorgue el registro a México Libre.

Calderón cuestionó cómo de último momento los consejeros “fueron convencidos de cambiar su voto”.

“¿Qué pasó en @INEMexico que de un día para otro consejeros fueron “convencidos” de cambiar su voto? Vean: La consejera conocía el expediente y sabía que habíamos cumplidos los requisitos. Votaría en favor. De repente vota en contra por razones que dice desconocer. Juzguen Ustedes”, escribió el ex mandatario.

López Obrador en su mensaje del sábado invitó a Calderón, a que si considera que no hay justicia en México “vaya al extranjero, a Washington está la OEA, que no vaya a Nueva York porque allá está la ONU y allá está (Genaro) García Luna”.

García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la Presidencia del derechista Felipe Calderón, está preso en Estados Unidos donde enfrenta un juicio por corrupción.

“(Le recomiendo) que siga luchando como lo hicimos nosotros, no hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa y cuando se tiene la conciencia tranquila”, manifestó el presidente.

Con el registro de México Libre como partido político, Felipe Calderón alistaba su regreso a la política.