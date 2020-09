“Le estamos dando permiso a la gente de salir a enfermarse”: “El Bronco” anunció la reapertura de negocios de entretenimiento en NL

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció la reapertura de negocios de entretenimiento para reactivar la economía de la entidad (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que se observara una disminución en indicadores de la epidemia de coronavirus en el estado de Nuevo León, el gobierno de la entidad dio luz verde a la reapertura de actividades no esenciales.

Los negocios que podrán ofrecer sus servicios son los cines, casinos, museos, teatros, gimnasios y ligas deportivas, lo que representa el regreso de 130,000 habitantes del estado que tenían cinco meses y medio sin trabajar.

No obstante, permanecerán cerrados los antros, bares, salones de fiestas infantiles, escuelas, estancias públicas, albercas públicas, estadios, entre otros. En estos lugares, señaló el secretario de Economía, Roberto Russildi, se emplean otras 20,000 personas.

Durante la conferencia de prensa, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón puntualizó que se ampliará de 10 p.m a 12 a.m. el horario de cierre de los sectores que ya estaban abiertos. Asimismo, indicó que el aforo permitido será del 30% de su capacidad.

"El Bronco" aseguró que se trata de una decisión difícil para apoyar la economía de las personas que fueron afectadas por la crisis económica actual (Foto: Archivo)

A pesar de que esta ligera apertura permitirá el funcionamiento de dichos establecimientos, no se permitirá el ingreso de personas vulnerables; es decir, niños menores de 12 años, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

“Nuestros indicadores estatales de salud nos dan las condiciones para poder avanzar en la reapertura de algunos sectores no esenciales. Aún hay restricciones y seguirán los operativos para verificar que se cumplan.

Se amplía el horario de cierre en los sectores que ya estaban abiertos de 10 p.m. a 12 a.m. y al 30% de su capacidad. No se permitirá el ingreso de personas vulnerables, es decir, niños menores a 12 años, adultos mayores de 65 años, o personas con enfermedades preexistentes.”, escribió Rodríguez Calderón en su cuenta de Twitter.

Hasta este viernes 4 de septiembre, la Secretaría de Salud de Nuevo León reportó 52,210 casos positivos acumulados y 2,647 defunciones a causa de la enfermedad de COVID-19 en la entidad. Asimismo, se contabilizaron 952 casos sospechosos y 43,918 pacientes recuperados del padecimiento.

Jaime Rodríguez "El bronco" anunció la reapertura de negocios de entretenimiento en Nuevo León (Foto: Twitter)

Monterrey es el municipio que presenta el mayor número de contagios, con 14,053; le siguen Guadalupe (7,413), Apodaca (5,928), San Nicolás (4,365), Santa Catarina (3,561), Escobedo (3,338), Juárez (3,186) y García (1,938).

El mandatario estatal, también conocido como El Bronco destacó que se trata de una decisión difícil, ya que la reapertura implicará que se eleve el número de contagios. Sin embargo, esta decisión es necesaria para reactivar la economía de la entidad porque mucha gente ha recibido los estragos de la crisis generada por la enfermedad de COVID-19.

Hay 63,400 personas que perdieron su empleo (en Nuevo León). No se resuelve la recuperación de empleos por decreto, necesitamos de la actividad de ustedes, necesitamos que la gente tenga una actividad donde desarrollarse y trabajar

“ Le estamos dando permiso a la gente de salir a enfermarse, ustedes saben si se enferman ”, aseveró. El gobernador dijo que él asumiría el riesgo que conlleva esta decisión, ya que el gobierno federal no ha autorizado la reapertura anunciada. “Nos tienen en rojo intenso, pero yo tomé el riesgo, si se me enojan, hasta al bote me pueden mandar.”, agregó

La Secretaría de Salud de Nuevo León reportó 52,210 casos positivos acumulados y 2,647 defunciones a causa de la enfermedad de COVID-19 en la entidad, hasta este viernes 4 de septiembre (Foto: EFE)

En la conferencia, Rodríguez Calderón dijo que gracias al trabajo de los doctores, la entidad logró mantenerse en color naranja, riesgo alto, al ubicarse en 58% de saturación en camas de hospitalización general para la semana 35.

Por otra parte, en cuanto a las camas de terapia intensiva, el indicador se posicionó en 49%, lo que significa riesgo intermedio.

Adicionalmente, informó que el promedio de casos nuevos continúa a la baja, pasando de 644 en la semana 32 a 499 en la semana 35.

