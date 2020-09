Andrea Legarreta fue hospitalizada tras revelar que tenía COVID-19

La actriz y conductora Andrea Legarreta fue trasladada a un hospital en una cápsula médica, utilizada para evitar que los pacientes diagnosticados con COVID-19 puedan contagiar al personal médico o a otros pacientes. Legarreta fue diagnosticada como positiva el lunes pasado, posteriormente confirmó que se contagió de la enfermedad al salir al cine en compañía de su familia.

Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa