“¿Quién construye un bar dentro de Los Pinos?”: la oscura relación de Felipe Calderón con su padre, que lo marcó para siempre

Una lamentable relación entre el expresidente mexicano Felipe Calderón y padre Luis Calderón Vega –uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN)– queda al descubierto en el libro ’Felipe, el oscuro’, de la escritora y periodista argentina Olga Wornat.

La reciente publicación habla de los seis años de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en México –entre 2006 y 2012–, y de su declarada guerra contra el narcotráfico. “Secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México”, es la descripción que se lee en la portada. Un indicio directo de la trama de la detallada investigación de Wornat.

En uno de los nueve capítulos del libro de 387 páginas, la escritora construye un retrato del núcleo familiar del exmandatario panista, a fin de mostrar cómo su infancia influyó en las acciones y actitudes que tomó cuando estuvo al frente de la presidencia.

“Con este libro fui al origen de Felipe Calderón; yo quería ir hasta el fondo, hasta ese Felipe niño. ¿Qué pasó con sus padres?, ¿qué es lo que formó ese carácter tan inestable, tan resentido, tan intolerante, tan autoritario, tan frío? , tanta ausencia de empatía hacia las miles de víctimas que dejaba su guerra, a las que nunca les pidió perdón… nunca se hizo una autocrítica”, explicó Wornat a Infobae México.

––¡No me hables de ese señor! ¡No tengo nada que ver con mi papá [...] Nada de lo que me dicen sobre él es cierto. ¡No le debo nada de lo que soy!.

Se trata de la respuesta –según indica Wornat en su libro– que una noche la dio Felipe Calderón, al calor de las copas, a su entonces cercano Manuel Espino cuando este le mencionó a su padre.

Felipe Calderón, a su derecha su antiguo amigo, el político Manuel Espino (Foto: Archivo)

Luis Calderón Vega fue uno de los fundadores del PAN . Nació en febrero de 1911 y murió en diciembre de 1989, a los 78 años. Fue originario de Michoacán. Tras 10 años de noviazgo se casó con María del Carmen Hinojosa en julio de 1953. Fruto de esa unión fueron cinco hijos: María del Carmen, Luis Gabriel, Juan luis, María Luisa y, el menor, Felipe de Jesús.

El padre de Felipe, según describen en el texto, es considerado uno de los mejores cronistas del PAN. Otras características que le adjudican es que era un hombre culto, bueno, idealista; de gran sentido del humor, excelente orador, escritor prolífico; cantaba y tocaba la guitarra. Una imagen que no coincide mucho con la del expresidente.

Los padres de Calderón se separaron cuando él tenía apenas cinco años. Su papá dejó su casa y dejaron de verlo, o cuando mucho se juntaban cada 15 días. Siendo tan chico, el exmandatario lo resintió y –de acuerdo con lo recabado por el libro que prácticamente lo desnuda– eso le generó mucha ira y resentimiento .

Wornat contó a Infobae que fue la misma hermana de Felipe, Luisa María “Cocoa”, la que en una entrevista que le hizo en Michoacán, le confirmó el desprecio que el Calderón Hinojosa sentía por su papá.

“Él es un hombre cargado de resentimientos no resueltos. Su hermana me lo dijo (...) Ella me confirmó que sí: que él odiaba al padre. Odiaba al padre porque el padre había vivido una situación violenta con su mamá; odiaba al padre porque el padre lo había abandonado; odiaba al padre porque el padre era el hombre bueno del PAN”.

Luisa María 'Cocoa' Calderón (Foto: Archivo)

La escritora indicó que la razón por la que el expresidente mexicano no quería a su padre es que lo lleva como un estigma . “Michoacán es muy conservadora. Una familia en la que se va el padre y en la que además sos pobre, y no sos güero (tez blanca, cabello claro), y no sos alto, no tienes dinero: sos discriminado. Entonces eso él le reprocha al padre y eso también llevó a él a tener el mismo problema que tenía su padre que es la adicción al alcohol ”.

Los testimonios de amigos personales y de la política coinciden en este punto. En la mala o nula relación con su padre estaba el origen de sus trastornos psicológicos y su adicción al alcohol.

De igual manera, varias personas consultadas para la investigación, coincidieron en que Felipe Calderón, contrario a la amabilidad de su padre, es un hombre hosco, autoritario; tiene arranques de furia que lo llevan a ser grosero y violento. La mayoría de las ocasiones, con el alcohol como denominador , señalaron.

––Es inseguro, colérico, explosivo, insulta a todos, te acusa sin pruebas. Si le das consejos, desconfía (...) Toma alcohol y se pone peor, tiene un grave problema con eso. Yo viví varios episodios desagradables.

Se trata de un fragmento en el que el político Manuel Espino hace una descripción del que fuera su amigo.

El expanista Manuel Espino (Foto: Archivo)

La escritora también señaló que las personas cercanas al expresidente, a las que consultó, le contaron que, una vez que ocupó la residencia oficial de Los Pinos, Calderón Hinojosa se mandó a construir un bar , al que a veces se iba cuando desaparecía por horas, o lo usaba para reunirse con sus personas cercanas.

Se había mandado a construir un bar, ¿quién construye un bar dentro de Los Pinos?

“¿Por qué cuento (esto)?”, se cuestiona Olga, “ no porque esto sea un chisme. Esto no es un chisme. Esto es algo que los ciudadanos deben saber y tienen derecho a saber , ¿cuál es la salud de un presidente? Porque un presidente toma decisiones que afectan a millones de ciudadanos y a veces las puede tomar en este estado”.

