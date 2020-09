AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller ya son marcas registradas: aquí te decimos si tendrás que pagarles regalías

Los periodistas pueden seguir escribiendo los nombres en las redes sociales y se pueden seguir diciendo verbalmente (Foto: REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, registraron sus nombres como marca comercial para un período de 10 años ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El mandatario y la escritora podrán hacer uso de su nombre como marca para productos y servicios con fines de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, y trabajos de oficina. ¿Qué significa exactamente esto? Ricardo Ricardo Ramírez Gamboa, abogado especialista en propiedad intelectual de la firma Ragari Legal, explicó a Infobae México que cualquier persona tiene derecho a solicitar registro de marca.

“Los registros de marca son derechos de propiedad industrial que te dan el derecho de explotación exclusiva para distinguir algún signo distintivo. En este caso son la denominación de sus nombres para distinguir y proteger algunos productos o servicios que vienen señalados precisamente en la solicitud. Esto significa que sus nombres se convirtieron en marcas registradas a favor de ellos, pero únicamente el derecho alcanza para distinguir los productos o servicios que señalaron en la solicitud”, dijo Ramírez.

No significa que no se pueda decir Andrés Manuel López Obrador o Beatriz Gutiérrez Müller, ni que tampoco se pueda escribir sus nombres. “Lo que no se puede hacer es distinguir los productos o servicios protegidos al amparo de dichas denominaciones”, explicó.

Por ejemplo, si registras una marca para servicios de publicidad, no significa que nadie pueda hacer publicidad con tu nombre. Lo que significa es que nadie puede poner una agencia de publicidad con tu nombre, dijo el experto (Foto: Presidencia de México)

Entonces, ¿qué pasa si alguien más se llama como el presidente de México o como Gutiérrez Müller? “No pasa absolutamente nada. Las marcas tienen un espectro de protección para distinguir productos o servicios. El sistema de propiedad industrial está encaminado a las prácticas comerciales, entonces cualquier persona se puede llamar del mismo nombre, cualquier persona puede escribir el nombre en algún artículo, cualquier persona puede decirlo públicamente”, puntualizó el abogado.

En el caso de una de las marcas, que se llama Andrés Manuel López Obrador para Servicios de Educación, le da el derecho, por ejemplo, de poner academias de algún tipo que impartan educación o los servicios que vienen protegidos en los títulos. Esos servicios son lo que le permite explotar de forma exclusiva en el comercio.

Entonces lo que sí ya no podría haber es una academia Andrés Manuel López Obrador. Eso no significa que nadie se pueda llamar de esa forma, ni que no se pueda decir, ni que no se pueda pronunciar el nombre en público

Sobre el pago de regalías, Ramírez explicó que el presidente de México tiene una marca en la clave 41, los cuales son servicios de educación y culturales y actividades deportivas. Suponiendo que alguien quiere poner una escuela que se llame Andrés Manuel López Obrador, tendría que pagarles regalías por la licencia de uso de su marca. “Entonces, digamos que alguien quiere poner una escuela con el nombre del mandatario, pero esa marca ya está registrada para distinguir los servicios de educación. Tendría que pagarle para poder utilizar la marca”, dijo.

¿El presidente tiene servicios de educación con su nombre? Ramírez informó que la ley no obliga a estar en el comercio al cual estás prestando tu nombre o el servicio al momento de la solicitud. “Tú tienes tres años para comenzar la marca en el comercio. Aquí lo relevante de estas solicitudes, es que ellos señalaron como fecha de primer uso de la marca sus fechas de nacimiento. Eso, técnicamente, fue incorrecto, porque es imposible que el día de su nacimiento ellos ya estuvieran ejerciendo el comercio. Aquí sí hay una incongruencia por no haber cuidado este detalle técnico”, argumentó.

Sin embargo, no sabemos si sí tiene o no tiene academias u otras actividades, porque tiene varios registros de marca. Entonces no sé si tenga esos negocios. Lo más probable es que no, pero sí se señaló como fecha de primer uso de la marca, y usar la marca significa usar la marca en el comercio, la fecha de sus nacimientos y eso sí es incorrecto

¿Qué se puede usar y qué no se puede usar de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller? “Lo que no se puede usar son los productos protegidos al amparo de su registro. En los títulos de registro de marca viene qué productos o qué servicios se protegieron con la marca. Entonces, en el que yo tengo ahorita presente, tener una marca en clase 41 para servicios de educación, no se podrían prestar servicios de educación al amparo de esa marca”, mencionó el abogado.

Por ejemplo, al abrir academias o colegios de cualquier tipo tendrían que pedirle permiso. “Nada más la marca te protege y te da el derecho de explotación exclusiva en el comercio, únicamente de los productos o servicios protegidos por el registro, no significa que tener un registro de marca te proteja en todas las clases, en todos los productos o todos los servicios. Únicamente en los protegidos”.

No significa que no se pueda decir Andrés Manuel López Obrador o Beatriz Gutiérrez Müller, ni que tampoco se pueda escribir sus nombres. “Lo que no se puede hacer es distinguir los productos o servicios protegidos al amparo de dichas denominaciones”, dijo el abogado (Foto: Especial)

Es muy importante, de cada registro de marca, identificar cuáles fueron los productos o servicios protegidos y esos son los que no se pueden tocar al amparo de la denominación Andrés Manuel López Obrador o AMLO: únicamente para esos servicios, explicó Ramírez. “Se puede utilizar, nada más que ahora ya lo registraron como marca y el registro de marca te da el derecho de explotación exclusiva en el territorio nacional para identificar los productos o servicios señalados en el título. Únicamente”.

Siempre, alrededor de la propiedad intelectual, hay muchos mitos y muchas interpretaciones, dijo el abogado. En realidad, en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial viene todo un catálogo de lo que la ley sanciona como actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial: todas las sanciones por utilizar marcas registradas sin el consentimiento del autor.

En su fracción cuarta, y en la fracción 18, que es cuando usas una marca semejante y creas confusión o cuando usas una marca idéntica, te condicionan a que el acto se va a considerar como infracción si se usa la marca para distinguir los mismos o similares productos o servicios. “Siempre va encaminado al tema de los productos o servicios”, señaló el abogado. Entonces, mientras no existan servicios que se presten al amparo de la marca, y, por ejemplo, si no existe una academia o alguna prestadora de servicios culturales que se llame Andrés Manuel López Obrador, no habría ningún tipo de infracción.

(Foto: IMPI)

Los periodistas pueden seguir escribiendo los nombres en las redes sociales y se pueden seguir diciendo verbalmente. El derecho de marca es únicamente para distinguir el producto o el servicio que protegieron. Nada más, explicó Ramírez.

Hemos visto que muchas figuras políticas registran sus nombres. Algunos lo registran para la clase 41 y servicios de educación, otros para servicios de publicidad, pero en realidad yo creo que es una práctica que no está muy bien identificada en cuanto a su alcance

Si registras una marca para servicios de publicidad, no significa que nadie pueda hacer publicidad con tu nombre. Lo que significa es que nadie puede poner una agencia de publicidad con tu nombre. Hay que entenderlo así: el registro de marca siempre va encaminado al uso de marcas en el comercio para distinguir productos o servicios.

El abogado explicó que tal vez tienen la intención de en un futuro ejercer el comercio con sus nombres. “Es probable. A final de cuentas, los derechos de propiedad industrial los puede solicitar cualquier persona. Todos tenemos derecho a solicitarlos: nacionales y extranjeros. Muchas veces porque se desconoce los alcances de los derechos del registro, se registra pensando que con eso ya nadie puede usar el nombre, pero no es así. Puede ser que, en esta ocasión, tengan la intención de ejercer actos de comercio en un futuro, y ya quieran ir avanzando con el registro de sus nombres como marcas (...)

López Obrador y Gutiérrez Müller “tienen algunos títulos de marca, y hay que identificar cuáles títulos tienen y qué protegen, y entenderlos como actos como marcas para defender comercios” (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

“Y a lo mejor los servicios que piensan prestar van a prestarlos al amparo de sus propios nombres. Es posible. No sabemos. Se supone que siempre, un negocio, antes de empezar, lo que se recomienda es que uno vaya y registre la marca. La ley te da tres años para empezar a usarla. Entonces no sabría decir qué están pretendiendo con esto, pero, o hay una desinformación de que con esto ya nadie va a poder usar el nombre, lo cual es incorrecto, o a lo mejor sí tienen intenciones de ejercer el comercio en un futuro”.

Sobre las demandas, el experto explicó que es difícil que proceda cualquier proceso en contra de un medio de comunicación “porque un medio informativo no ejerce servicios de educación como tal”. No es una escuela o una academia.

“Cuando no hay invasión en los productos o en los servicios, ahí está la clave de todo el tema de marca”, dijo. Si una persona tiene un restaurante, y se tiene registrada una marca para distinguir tal restaurante, y se encuentra una ferretería del mismo nombre, la persona puede demandar pero no va a proceder porque no se ven invadidos los productos o servicios. López Obrador y Gutiérrez Müller “tienen algunos títulos de marca, y hay que identificar cuáles títulos tienen y qué protegen, y entenderlos como actos como marcas para defender comercios”, detalló.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

AMLO marca registrada: el presidente de México y su esposa Beatriz Gutiérrez buscan registrar sus nombres

AMLO marca registrada: el presidente izquierdista registró los derechos de su nombre por la próxima década

Beatriz Gutiérrez Müller: la esposa de López Obrador que rechazó ser primera dama, no viajará a EEUU y genera polémica

“Me anima, me entusiasma”: AMLO agradeció a Beatriz Gutiérrez Müller por acompañarlo a Baja California Sur