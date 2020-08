“Me anima, me entusiasma”: AMLO agradeció a Beatriz Gutiérrez Müller por acompañarlo a Baja California Sur

En su gira por el estado de Baja California Sur, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la compañía de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

Y es que el mandatario señaló que ante estos difíciles momentos que vive el país, es muy importante el apoyo que le brinda su familia y amigos. Así lo dijo durante la conferencia sobre las Acciones de Mejoramiento Urbano en Los Cabos, el destino turístico más importante de la entidad.

Tuve la dicha de que me acompañara mi esposa Beatriz, que eso me anima, me entusiasma (...) Agradezco mucho que venga a alcanzarme, porque a veces salgo de gira una semana y no nos vemos. Siempre es importante contar con apoyo en lo más intímo, el apoyo de los amigos, de la familia