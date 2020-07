Beatriz Gutiérrez Müller: la esposa de López Obrador que rechazó ser primera dama, no viajará a EEUU y genera polémica

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien se ha negado rotundamente a que la cataloguen como “Primera Dama”, no deja de estar bajo los reflectores, ya sea por sus polémicas declaraciones en redes sociales o por sus ausencias.

A unas horas de que López Obrador aterrice en Washington “para celebrar la entrada en vigor del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá” y el cual representa su primer viaje al extranjero a más de año y medio de haber llegado a la presidencia de México, es destacable que Gutiérrez Müller no lo acompañará, a diferencia de otros viajes de trabajo a los que los mandatarios mexicanos han asistido acompañados de sus esposas.

Así lo explicó el propio López Obrador, aunque no dio más detalles.

“No, no me acompaña Beatriz. La comitiva la integra el secretario de Relaciones Exteriores, el coordinador de Presidencia de la República Alfonso Romo, la secretaria de Economía Graciela Márquez y Daniel Asaf, de la Ayudantía; y allá, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas”, explicó el mandatario mexicano.

Este lunes 6 de julio, Gutiérrez Müller reiteró a través de su cuenta de Twitter que ya no hay primera dama ni familia presidencial, ni siquiera, en su caso, una esposa que pretenda postularse para algún cargo público.

“Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando”, escribió.

Las polémicas

Foto de archivo: REUTERS/Edgard Garrido

En días recientes, Beatriz Gutiérrez Müller se ha visto envuelta en varias controversias.

La última ocurrió en el marco del segundo aniversario del triunfo electoral de su esposo, cuando publicó en Twitter que dicha victoria representó “algo impensable” en el país: “unas elecciones realmente democráticas”.

Lo anterior provocó cientos de reacciones de todo tipo, entre ellos uno que le pedía reunirse con los padres de niños con cáncer para resolver el desabasto de fármacos: “¿Cuándo atenderán personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta.”

A lo que ella contestó: “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos.”

De manera casi inmediata, un sinnúmero de cibernautas expresaron su molestia por la respuesta, la cual calificaron como grosera, insensible y poco empática.

Incluso, los padres de niños con cáncer y miembros del Movimiento Nacional por la Salud pidieron una disculpa.

“Nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez. Entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológico, pero esta respuesta no es propia de una académica, debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer”, dice el texto.

Ante el mar de críticas, Gutiérrez Müller prefirió borrar el polémico tuit y hacer su cuenta privada, no sin antes ofrecer una disculpa.

“Si mi expresión ‘No soy médico’ ofendió a alguien, ofrezco disculpas. En cuanto a mí, sólo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien de todos, ahora y siempre”, escribió.

Pero remató “Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo ¡por algo será!”, agregó.

Días antes, la esposa de López Obrador volvió a hacerse tendencia en Twitter luego de que un hombre la increpó cuando Gutiérrez Müller viajó a Cancún en primera clase.

El abogado mexicano, José Eduardo García, se dirigió a la académica cuando ella subió a la aeronave, y le aseguró que AMLO perderá las próximas elecciones federales del 2021.

“Señora Müller. La libertad de expresión la ha puesto en riesgo, y la democracia también, por la intolerancia que tiene a la Conapred”, le dijo el abogado a la esposa del mandatario, que esperaba de pie en el pasillo para ocupar su asiento. “Pero le aseguro que como mexicano, voy a defender la democracia y en 2021 ustedes se van a ir. Si es tan amable de pasar ese mensaje al señor presidente. Y este es un mensaje de millones de mexicanos”, agregó, ante una incrédula Gutiérrez Müller.

(Foto: Twitter @eduardooogarcia)

La situación fue comentada por el presidente en su tradicional conferencia mañanera. Dijo sentirse muy orgulloso de la reacción de su esposa.

“Es una mujer con criterio, inteligente, y sabe que no tenemos que caer en provocaciones. La vi en el video y me sentí orgulloso, porque la vi tranquila y con calma: A ese señor lo vi muy descompuesto y muy cercano al fanatismo”, dijo.

A mediados del pasado mes de junio, la esposa de López Obrador se mostró indignada porque el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), organismo que, dijo, está encargado de velar por la igualdad y la inclusión en México, invitó al polémico youtuber y conductor Chumel Torres a dar una conferencia sobre racismo y clasismo.

Gutiérrez Müller lo acusó de atacar a su hijo menor de edad toda vez que el conductor originario de Chihuahua se refería a Jesús López Gutiérrez como “chocoflan” un apodo en referencia a su pelo teñido, por lo que la académica solicitó una disculpa pública..

A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED. #ConLosNiñosNo”

En consecuencia, el foro se canceló y la titular del Conapred, Mónica Maccise, presentó su renuncia, la cual fue aceptada por López Obrador quien el viernes 19 de junio anunció que propondrá a una mujer indígena para ocupar el cargo.

Otra polémica en la que se ha visto envuelta la esposa del mandatario mexicano fue la que se suscitó días antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En México se convocó a la realización de “Un día sin mujeres” para el 9 de marzo, en protesta por la violencia de género y los feminicidios.

En un inicio, Gutiérrez Müller respaldó el movimiento al escribir “no niñas a la escuela, no maestras, no mujeres en la calle, no vayas a tu trabajo, no vayas al super, no salgas ni a la esquina” pero horas después compartió una imagen con la leyenda “no al paro nacional”. Su nueva postura fue sumamente criticada en redes sociales.

¿Quién es Beatriz Gutiérrez Müller?

Beatriz Gutiérrez Müller (Foto: Instagram@beatrizgutierrezmuller)

Nacida en la Ciudad de México el 13 de enero de 1969, es escritora, periodista y académica. Es hija de Nora Beatriz Müller Bentjerodt –de origen chileno y ascendencia alemana– y del administrador de empresas Juan Gutiérrez Canet. Ambos divorciados y casados en segundas nupcias.

Se graduó en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla en 1998, con la tesis sobre “Regulación del uso de los medios de comunicación en leyes electorales federales”. Realizó una maestría en Literatura Iberoamericana por la misma Universidad y es Doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Beatriz se dedicó al periodismo y a lo largo de una década trabajó, entre otros medios, para el periódico El Universal, desde Puebla y en la productora de Epigmenio Ibarra, Argos Comunicación. También ha sido profesora en distintas universidades y ha publicado varios libros.

Entre 2001 y 2002 fue directora de Difusión en el gobierno del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno. Ahí fue cuando se conocieron y después de varios rumores en la prensa de que existía un romance entre ambos, la revista Quién confirmó la noticia en mayo de 2005. Al año siguiente (2006) se casaron.

A decir de diversos diarios de circulación nacional, la boda fue el 16 de octubre de ese mismo año. Meses después, el 23 de abril de 2007, nació su primogénito Jesús Ernesto (el cuarto hijo de él y el primero de ella) en un hospital privado de la colonia Lomas Virreyes, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

En la actualidad es Investigadora nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En diciembre de 2019 fue acreditada como investigadora “A” de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

MÁS DE ESTE TEMA:

“Están muy inquisidores”, así se disculpó Beatriz Gutiérrez por su polémico tuit sobre la atención a niños con cáncer

“No soy médico”: la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller sobre los medicamentos a niños con cáncer que desató la polémica en Twitter

Beatriz Gutiérrez Müller cuestionó a Conapred y se lanzó contra Chumel Torres: “Sigo esperando una disculpa pública”

“En 2021 ustedes se van a ir”: increparon a Beatriz Gutiérrez Müller cuando voló en primera clase a Cancún