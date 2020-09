El Comité 68 se opone a la consulta par enjuiciar ex presidentes (Foto: Twitter / @Comite68)

El Comité 68, organización civil histórica mexicana que defiende los derechos humanos, manifestó su desacuerdo con la consulta popular que toca el tema de enjuiciar a los ex presidentes de México.

A través de una carta membretada por el grupo, el colectivo expresó que para aspirar a la justicia social no hace falta de consultas, pues el acceso a la justicia es el legítimo derecho de todo mexicano y que en todos los casos de asesinatos y desplazamientos hay personas detrás, mismas que no pueden evadir un proceso penal condenatorio por sus violaciones a los derechos humanos de comunidades originarias, estudiantes y promotores de los derechos humanos.

De igual modo, acusaron que la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada por enjuiciar a los presidentes anteriores; incluso, tildaron de “cómplice” a la 4T.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de enjuiciar a los ex presidentes (Foto: REUTERS / Henry Romero)

“Un primer paso necesario para alcanzar la justicia en el país es investigar y enjuiciar a los ex presidentes Luis Echevverría Álvarez, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hasta ahora no hay ningún paso contundente para acabar ese gran pacto de impunidad y complicidades . Existen ya procesos contra el ex presidente Echeverría que se encuentran suspendidos por la complicidad de quienes gobiernan el país”, señala parte del texto.

En el texto firmado por numerosas organizaciones hacen referencia a distintos acontecimientos históricos del siglo XX y lo que se lleva del XXI que, irremediablemente, terminaron en el asesinato y/o desaparición de numerosas personas en una situación de bulnerabilidad.

En la carta titulada “Juicio y castigo a ex presidentes, políticos y militares perpetradores de crímenes contra el pueblo mexicano”, el Comité 68 apela, en referencia histórica, a la matanza de estudiantes en Tlatelolco de 1968, al Halconazo, a la llamada “guerra sucia”, al desmantelamiento del sector petroeléctrico, al asesinato de líderes de oposición, a la “guerra” emprendida contra las comunidades zapatistas, del caso Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Atenco, APPO, la CNTE, Nochixtlán, Pasta de Conchos, Guardería ABC, los 43 de Ayotzinapa, los desplazados por la violencias, los feminicidios, las víctimas de la llamada guerra contra el narco, etc.

Una propuesta, en la Cámara de Diputados, propone investigar y enjuiciar a los ex presidentes desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto (Foto: Archivo)

De tal modo, señalaron que el acto de la consulta es innecesario, pues la justicia no está sujeta al clamor popular y que debe de haber una línea de investigación que dé con los responsables.

Por todo lo anterior, exigimos al Estado Mexicano, a los poderes constituidos según su esfera de competencia, asuman sus responsabilidades e inicien o reactiven los juicios e investigaciones contra los ex presidentes y todos los funcionarios de Estado que hayan cometido crímenes contra el pueblo de México

Finalmente, reiteraron que para que el Estado alcance la paz, la justicia juega un papel determinante que no puede obviarse ni olvidarse.

El Comité 68 no quiere la consulta, quiera pasar directo a la investigación y juicio de ex presidentes (Foto: Archivo)

El tema de investigar y enjuiciar a ex presidentes ha tomado mucho revuelo, en especial desde que en las cámaras legislativas se ha promovido esta idea.

También se ha tomado en cuenta, por un lado, los señalamientos de corrupción por parte de Emilio Lozoya, mismos que han sido dirigidos a las esferas más altas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario federal, Luis Videgaray, están en el centro de un entramado de fraude, corrupción y lavado de dinero. Y, por el otro lado, el proceso judicial en Estados Unidos contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, personal de alto nivel y muy cercanos a Felipe Calderón, alimentan a lo que Fernández Noroña llamó “el clamor del pueblo” por ver a los ex mandatarios tras las rejas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Más de 90,000 piden enjuiciar a ex presidentes

“¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel?”: está en marcha el proceso impulsado por López Obrador que podría llevar a juicio a ex presidentes

Morena va por 1.8 millones de firmas para consulta popular sobre los juicios ex presidentes