“¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel?”: está en marcha el proceso impulsado por López Obrador que podría llevar a juicio a ex presidentes

“¿Estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso?”, se lee el cuestionamiento en la página de internet https://www.juicioexpresidentes.mx/ en la que explican el procedimiento para poder solicitar la consulta ciudadana que podría llevar a enjuiciar a ex presidentes mexicanos.

Desde este sábado, en al menos 10 estados de la República inició la recolección de las firmas que se necesitan, para solicitar al Congreso, que se lleve a cabo una consulta sobre si se enjuicia o no a los ex presidentes mexicanos.

Integrantes de la agrupación civil, Mexicanos Unidos por 4T, iniciaron este fin de semana la recolección de firmas para exigir al gobierno juicio político contra todos los ex presidentes.

En Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; se instalaron módulos para recaudar las más de un millón de firmas, equivalentes al 2% del padrón electoral.

También, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional interino de Morena, explicó que a raíz de la exposición de videos y casos como Agro Nitrogenados, Etileno XXI y Fertinal, es posible abrir investigaciones y en su caso procesar para ser juzgados los ex presidentes.

En un video publicado en sus redes sociales, Ramírez Cuéllar señaló que la solicitud de consulta popular será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La colecta de firmas se hará en las 32 entidades federativas, a través de ‘promotores’ de Morena.

La solicitud formal de consulta popular con la totalidad de las firmas requeridas debe presentarse antes del 15 de septiembre ante el Senado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado lunes aprovechó los cuestionamientos entorno al proceso judicial que se le sigue al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para dar a conocer el procedimiento y los lineamientos que se tienen que seguir para poder llevar a cabo la consulta ciudadana.

“Aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante, para hacer una consulta solo hay un plazo, pero lo planteo porque ayer estuve revisando la Constitución y la ley de la materia, y va a ser interesante que sepamos todos, para el procedimiento para la celebración de una consulta ciudadana...

Estoy informando a tiempo, lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos, si no alcanza el tiempo, la segunda posibilidad es que lo hagan los legisladores y la tercera es que lo solicite el presidente, yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo, aunque yo vote en contra”, aseguró López Obrador.

Explicó que hay un plazo que comprende del 1 al 15 de septiembre para poder solicitar la realización de una consulta ciudadana, según marca la Constitución, por lo que consideró que “se está a tiempo”.

“Solo se puede solicitar, así está, del día 1 de septiembre al día 15 de septiembre, afortunadamente o desafortunadamente se está a tiempo, porque legalmente no se podría solicitar después”, indicó el mandatario mexicano en su conferencia del 24 de agosto.

El mandatario mexicano señaló que hay tres maneras para solicitar la consulta, una es que el presidente de la República lo haga, la segunda que la tercera parte de los legisladores, ya sea de la Cámara de Diputados o de Senadores, y que el 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo solicite.

“Quién puede solicitarla, el presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos Cámaras o el 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, esto es como un millón 600 mil ciudadanos, son los tres que pueden”, agregó.

Subrayó que lo mejor sería que la solicitaran los ciudadanos, sin embargo, dijo que no descarta la posibilidad de hacer la solicitud él, pero explicó que esperará hasta el final.

“En el caso de los ex presidentes, consulta. En los otros casos (los de Genaro García Luna y Emilio Lozoya) la investigación; en el caso de los ex presidentes, porque se supone de que tienen fuero, entonces habría que revisar este asunto y lo que propongo es que al mismo tiempo que la fiscalía y el poder judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los ex presidentes, al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana.

Repito, no quiero ser yo verdugo, no es mi fuerte la venganza, que esto lo decidamos entre todos”, sentenció.

El viernes en su conferencia matutina, López Obrador confirmó que está dispuesto a presentar la solicitud para una consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes.

“Sí... Lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo”, expresó el mandatario en su tradicional conferencia de prensa, realizada en Tamaulipas.

“Se hace la solicitud, si la corte dice es constitucional, la consulta va al INE y se le pregunta al pueblo. Si yo hago la solicitud, yo tengo que fundarlo, como los ciudadanos y los legisladores”, señaló el presidente López Obrador.

