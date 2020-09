“Con Andrés Manuel se cristaliza el presidencialismo mágico”: duras reacciones al optimismo de AMLO y su 2o informe

(Foto: Henry Romero/Reuters)

El presidente de Andrés Manuel López Obrador presentó su segundo informe de gobierno en el patio central de Palacio Nacional, donde las declaraciones que dio generaron un reacciones críticas en torno a temas como el control de la pandemia de COVID-19, los feminicidios, la disminución de los robos y el combate a la corrupción.

“No es por presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno de México”, declaró el mandatario mexicano, frase que generó una ola de comentarios por parte de los usuarios de redes sociales. Una de las publicaciones más creativas fue la de la escritora Alma Delia Murillo.

“Creo que con Andrés Manuel se cristaliza la creación de un nuevo género literario: el presidencialismo mágico”, publicó la cuentista, quien también resumió de manera sarcástica el segundo informe de gobierno: “México nunca había estado mejor. Que sí, que son todos iguales, uno egomaníacos autocomplacientes, mitómanos y autoritarios”.

Murillo también criticó las declaraciones que hizo el presidente López Obrador en torno a la violencia que aún prolifera en el país, pues él destacó que dar trabajo, educación y bienestar es la base de su estrategia de seguridad, la cual se complementa con el despliegue de la Guardia Nacional.

Así fue como Alma Delia Murillo ironizó en torno al segundo informe de gobierno. (Foto: Captura de pantalla)

Asimismo destacó que en promedio se han disminuido un 30% los secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículo, robo en transporte público colectivo e individual, robo a negocios y a casas habitación. “Sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 9.9 y 12.7%, respectivamente”. “Eso dijo”, escribió con ironía Alma Delia Murillo.

En relación a este tema, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, tuiteó que en el país todavía se violan los derechos humanos de las personas y una muestra de ello es lo sucedido en Nuevo Laredo, donde un joven fue asesinado en una presunta ejecución extrajudicial.

La politóloga Denise Dresser también mostró su postura en referencia a los dichos del presidente con una publicación en Twitter, donde dijo que le gustaría vivir en el país que describió durante su segundo informe de gobierno: “Justicia para el pobre, castigo para todo culpable, independencia del poder judicial, cuidado al medio ambiente, apoyo a la ciencia y la cultura, sin corrupción, tortura, masacres, feminicidios. Debe ser muy bello”.

Otra persona que se mostró en contra de los dichos de López Obrador fue la economista Valeria Moy, quien puso especial énfasis en lo referente al cuidado del medio ambiente, pues si bien el presidente comentó que es una de sus convicciones, para ella no es así y ejemplos de esto es la contaminación provocada por refinerías, la destrucción del ecosistema del Tren Maya y la destrucción del manglar para el proyecto de Dos Bocas, en Tabasco.

Uno de los asuntos más criticados fue el deterioro ambiental que han causado sus megaproyectos. (Foto: Cortesía Presidencia)

Asimismo, mencionó otros asuntos ambientales que han sido descuidados por el gobierno federal, como “la tala en Chapultepec, la suspensión de inversión en energía renovables, la promoción del uso del carbón. Incluso el programa de precios de garantía incide en el deterioro del medio ambiente”.

Al inicio de su informe de gobierno, López Obrador también habló de la relación con funcionarios de administración pasadas y dijo que en la actualidad no se han emprendido “persecusiones facciosas ni venganzas políticas”, además de que uno de sus pilares morales se basa en no encubrir a nadie, algo que ha reiterado en varias oportunidades, así como el hecho de que no se permitirá la impunidad sin importar de quien se trate.

Sin embargo, sobre estos asuntos hizo una crítica el ex secretario de Trabajo, Javier Lozano, quien habló del juicio a ex presidentes, además de recordar el caso de Rosario Robles, quien se encuentra presa por su participación en la llamada Estafa Maestra y por no haber colaborado con las autoridades, según el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Cabe mencionar que el presidente también recibió comentarios de apoyo por parte de sus allegados, como la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, el canciller Marcelo Ebrard, o la diputada federal Tatiana Clouthier.

