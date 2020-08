COVID-19 pone a prueba el sistema educativo mexicano: millones de alumnos no tienen acceso a la educación en línea

No todos los alumnos tienen acceso a las clases a distancia (CUARTOSCURO.COM

La educación es una de las principales áreas que se ha visto gravemente afectadas por la crisis del coronavirus a nivel mundial. Y en el caso específico de México, la soluciones dejan expuestas fuertes deficiencias de su sistema educativo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó un ciclo escolar a distancia, a través de la televisión y con reforzamiento en internet.

Sin embargo, hay dos grandes obstáculos que se han identificado para llevar este plan a cabo: la falta de conectividad y herramientas, así como el desconocimiento digital, tanto de profesores como alumnos.

“México está dentro de los países que tienen una estrategia sólida, digital y televisiva (...) sí hay un avance importante, pero evidentemente hay brechas”, reconoce Paola Gómez, Oficial de Educación de Unicef en México, agregando que además de la ausencia de recursos tecnológicos “hay una carencia en los mismos estudiantes y docentes que no tienen aptitudes para el estudio en línea o para dictar las clases de manera digital [respectivamente]”.

La desigualdad tecnológica

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) -obtenidos en su Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019- solo alrededor del 40% de los hogares en México cuentan con una computadora.

Para Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, esto representa un problema de brecha de desigualdad tecnológica y advierte que, al no proveer a los alumnos de las herramientas necesarias, el gobierno está incumpliendo con el derecho a la educación de los estudiantes.

En México hay más de 30 millones de estudiantes (CUARTOSCURO.COM)

“Hay una grave violación a sus derechos [de los alumnos], el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho a la educación, y a los insumos para ello”, agregó.

En el mismo sentido se expresa el presidente de la asociación Mexicanos Primero, David Calderón: “el núcleo del derecho a la educación pues es el derecho a aprender, entonces eso es lo que hay que resguardar en primerísimo lugar”.

Además, en entrevista para Infobae México, ambos especialistas coincidieron en la necesidad de que el gobierno otorgue, a estudiantes y maestros, las herramientas necesarias para poder realizar las actividades correspondientes a la educación a distancia.

“No es una tarea sola de la Secretaría de Educación, sino que (las dependencias de) Economía y Hacienda deberían de estar trabajando con los proveedores de los servicios de internet para que, en el caso de los niños, a sus familias se les habilite esa posibilidad de trabajar con datos sin costo”, indica el presidente de Mexicanos Primero.

Según especialistas, el Estado debe garantizar el acceso a la educación y a los insumos para ello (Foto: AFP)

Además advirtió que la falta de conectividad puede ser un elemento de costo que le quite el sentido de gratuidad a la escuela pública.

La respuesta docente se muestra insuficiente

El otro gran motivo que obstaculiza la educación a distancia en estos momentos es, lo que algunos especialistas consideran, la analfabetización digital de la mayoría de los maestros en México.

“Ya los maestros tienen esa dificultad, que no son expertos en crear esa experiencia de aprendizaje digital; ni esa formación está bien establecida en las escuelas normales”, indica el presidente de Mexicanos Primero.

Además agregó que, aunque ya algunos maestros a nivel nacional empezaron capacitaciones para el uso de plataformas digitales, “está muy diferenciado el dominio que tienen de la tecnología, empezando por el acceso, ya que una buena parte de los profesores, hoy por hoy, no cuenta con un dispositivo suficientemente fuerte como para dar clases en línea”.

La alfabetización digital de los maestros es otro reto (CUARTOSCURO)

Los padres de familia se han mostrado preocupados por no saber realmente como desempeñar el rol docente.

“Está difícil (las clases en casa) porque pues yo no soy maestra, y no tengo el conocimiento, y a veces ni las herramientas y se me acaban las ideas”, señala Diana Reyes, cuya hija cursa el segundo año de primaria.

Especialistas señalaron la necesidad de que el ciclo escolar en México termine de manera presencial (CUARTOSCURO)

Sin embargo, el presidente de la Red por los Derechos de la Infancia, afirma que en este caso solo se puede apelar la ética y el compromiso de los maestros con sus alumnos.

“Cualquier maestro puede reclamar que su contrato colectivo no establece clases en línea. Además podrían reclamar que la SEP compense salarialmente la conexión a internet que utilicen, así como un dispositivo de trabajo”, señaló al respecto.

¿Y cuando todo esto pase?

Los especialistas consultados por Infobae consideraron que, para el futuro, es indispensable que la capacitación docente establezca como prioridad la formación digital.

“La pandemia del virus nos vuelve a recordar que ya no se puede postergar el establecimiento de la educación digital, con todas las variantes como formación para maestros y el facilitamiento de dispositivos”, concluye Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia.

