Pemex controla fuga de combustóleo en ducto de Salina Cruz, Oaxaca

El incidente es el más reciente de una cadena de eventos similares registrados en el municipio oaxaqueño este mes. REUTERS/Raquel Cunha

Pemex controló una fuga de combustóleo en un ducto ubicado en la Colonia Aviación de Salina Cruz, Oaxaca, según informó la empresa la noche del 21 de junio de 2026. La pérdida de contención ocurrió en el kilómetro 2+500 del ducto de 16 pulgadas que conecta la Refinería con la Terminal Marítima de esa ciudad portuaria.

De acuerdo con la tarjeta informativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), personal especializado de la empresa se trasladó al sitio para controlar la situación y ejecutar las acciones de atención. Una vez localizado el punto de filtración, este fue eliminado y se procedió a la recolección del material expuesto.

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El combustóleo recolectado fue trasladado a la Refinería para su manejo conforme a los procedimientos establecidos por la institución. Los trabajos se realizaron en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y la Coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento de Salina Cruz.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista general muestra la refinería de la petrolera estatal mexicana Pemex Salina Cruzo. REUTERS/Jose de Jesus Cortes/Archivo

Pemex indicó que mantiene vigilancia permanente en el área para preservar las condiciones de seguridad y el resguardo del perímetro. La empresa también exhortó a la población a atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades competentes.

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El ducto afectado forma parte del tramo Refinería-Terminal Marítima, una infraestructura de transporte de hidrocarburos que opera en el complejo industrial de Salina Cruz, uno de los puertos de refinación más activos del país en el Pacífico mexicano.

Derrames reiterados en Salina Cruz durante 2026

Cabe recordar que el pasado 9 de junio de 2026, Pemex atendió una pérdida de contención en un ducto de combustóleo en Salina Cruz. La empresa activó protocolos de emergencia, suspendió la operación del sistema de transporte para despresurizar la línea afectada y movilizó trabajadores especializados al sitio. Las autoridades evitaron denominar el evento como “derrame” en sus comunicaciones oficiales.

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Ese operativo contó con el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de policías, bomberos y Protección Civil. En imágenes difundidas en redes sociales se observó una corriente de líquido negro recorrer una calle en ambos sentidos de la vialidad. Pemex exhortó a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil.

Personal especializado de Pemex eliminó el punto de filtración en un ducto de 16 pulgadas en Salina Cruz, Oaxaca, y trasladó el combustóleo recolectado a la Refinería. La empresa mantiene vigilancia permanente en la zona y coordinó la atención con Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento. REUTERS/Henry Romero

El incidente del 9 de junio antecedió a una serie de eventos similares que se acumularon a lo largo del mes.

El ducto de 16 pulgadas y su entorno en Salina Cruz

El combustoleoducto de 16 pulgadas que conecta la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime con la Terminal Marítima de Salina Cruz forma parte de una red de ductos que opera desde agosto de 2010, según documentación de Pemex Refinación. Ese tramo atraviesa zonas habitadas del municipio, entre ellas la Colonia Aviación, donde se han concentrado varios de los incidentes registrados en 2026.

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La refinería, inaugurada el 4 de agosto de 1979 por el presidente José López Portillo, ocupa 767 hectáreas y cuenta con 56 áreas de proceso. Tras la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), procesa un promedio de 240 mil barriles diarios, según consignó Oaxaca Informa. Su Terminal Marítima exporta crudo y combustóleo a países como Japón, Estados Unidos, República de China y Singapur, de acuerdo con Infobae.

La infraestructura de ductos que vincula ambas instalaciones incluye, además del combustoleoducto de 16 pulgadas, líneas de turbosinducto, magnaducto, dieselducto y premiumducto de distintos diámetros.

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