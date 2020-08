“Debe haber orden pero no abuso policial”: Claudia Sheinbaum sobre recientes denuncias

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió este viernes que hay que “mantener el orden” sin “abuso policial” ante los recientes incidentes en los que policías capitalinos han requisado la mercancía a vendedores ambulantes.

“Es importante mantener cierto orden en el centro y otros lugares de la ciudad. Eso no significa que deba haber abuso policial”, expresó Sheinbaum en redes sociales.

Este viernes, trascendió en redes sociales el caso de una anciana que sufrió una crisis nerviosa después de que policías capitalinos le requisaran las hierbas que vendía en el suelo en el centro histórico de la ciudad.

El jueves, se hizo viral en redes un video de una muxe mejor conocida como “Lady Tacos de Canasta” (el llamado tercer género de la cultura indígena zapoteca) denunciando que policías le habían requisado la bicicleta en la que reparte los tacos que vende para subsistir.

Y todo esto después de la enorme polémica generada el domingo luego de que un funcionario capitalino presumiera en redes de haber requisado 140 triciclos de vendedores ambulante en el acomodado barrio de Polanco, lo que dejó a más de un centenar de familias sin sustento económico.

Sheinbaum defendió este viernes que hay que evitar que en el centro histórico “haya un desbordamiento de esta actividad” y dijo que “se está revisando cómo está actuando la policía en estos casos”.

“Tenemos que guardar ciertas reglas y orden y al mismo tiempo evitar que no haya ningún abuso”, expresó.

Además, dijo que el Gobierno capitalino ha dado “muchos apoyos” a las personas vulnerables y aseguró que “se está buscando que todos tengan derecho al trabajo y al ingreso en estos momentos difíciles”.

En México, más de 25 millones de personas, el 53% de toda la población ocupada, trabajan en la informalidad.

El comercio informal es muy común en las calles de la Ciudad de México, donde miles de personas viven de vender alimentos, utensilios y muebles.

Apoyo para personas solo con trabajo formal

La subocupación laboral, el empleo informal y la precariedad en el trabajo aumentaron en el segundo trimestre del año (Foto: Cuartoscuro)

En días recientes, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, mencionó en distintos medios el apoyo a las personas que vivan en la alcaldía para apoyar a quienes no han podido trabajar.

El programa dice que es “único en su tipo y está diseñado para fortalecer la economía y combatir al desempleo de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez ante la emergencia de COVID-19”.

Al momento de ingresar a la plataforma de la alcaldía se piden requisito para que puedan brindar apoyo económico con el programa “Salario Solidario”.

El problema es que solo se enfoca a personas que tienen un trabajo formal, pues no apoya a los trabajadores informales como lo que laboran en mercados o tiendas de la alcaldía en el cual no reciben honorarios y no tienen un contrato fijo.

La cuarentena en México por la pandemia de COVID-19, acumula 59,106 muertes y 543,806 contagios en el país.

Empleo informal en México: suman ya 31.3 millones de personas en ese sector

De igual manera, indicó que la Tasa de Informalidad Laboral disminuyó 0.2 puntos porcentuales durante el cuarto trimestre de 2019 con relación al trimestre anterior. (FOTO: DAVID POLO /CUARTOSCURO)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), un instrumento demográfico que permite conocer los perfiles de empleo y desempleo de la población mexicana y que realiza el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI), en México se reportó que en el sector informal se sumaron 31.3 millones de personas, cifra 2% mayor respecto a periodo de octubre a diciembre de 2018. Este porcentaje contrasta con lo visto en trimestres anteriores, lo cual refleja que un segmento de la población encontró en la informalidad una opción para generar ingresos.

De igual manera, indicó que la Tasa de Informalidad Laboral disminuyó 0.2 puntos porcentuales durante el cuarto trimestre de 2019 con relación al trimestre anterior.

El INEGI explicó que este aumento es consecuencia del crecimiento demográfico y de las expectativas que tiene la población de contribuir o no a la actividad económica del país.

El informe refirió que respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), el indicador alcanzó 57.7 millones de personas de 15 años y más (33.7 millones son hombres y 22 millones son mujeres), cantidad que fue superior en 1.5 millones de personas en comparación con el mismo periodo de octubre a diciembre de 2018.

De acuerdo con información de la encuesta, la diferencia con los trabajos informales es que la tasa de informalidad muestra un porcentaje de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por regulación de la empresa para la que trabajan y cuyo vínculo laboral no le da acceso a la seguridad social y no reciben pago.

EFE

