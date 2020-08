“Leona Vicario y muchas mujeres daban dinero para la causa y no la grabaron”: Beatriz Gutiérrez entra a la polémica por el videoescándalo de Pío López Obrador

Este viernes en la Inauguración del Paseo de las Heroínas, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, tocó el tema de forma indirecta sobre el escándalo de los videos de su cuñado Pío, quien presuntamente recibió fajos de billetes para apoyar su campaña cuando él era candidato, por parte de David León, quien era operador político del estado de Chiapas, y actualmente es un funcionario cercano a la 4T.

“Todas las mujeres que nos precedieron nos han dado mucho, incluido el dinero, aportaciones económicas, antes no se les podía filmar, ahora se les pueda filmar pero hay millones de personas que a lo largo de estos 200 años y hemos apoyado felizmente a la causa, muchísimas mujeres y hombres que hemos dado todo lo que tenemos, inteligencia, palabras, dinero, zapatos, comida como nuestras ancestras”, dijo la no primera dama.

“Debemos sentirnos muy orgullosas porque todo esto ha sido motivado por una causa, no es por el interés personal, como en el principio fue lo fue la Independencia, después la Guerra de Reforma, la restauración de la República y todos los intentos de invasión y la resistencia de mujeres que cuidaron sus casas, hijos y familiares hasta el día de hoy. Creo que hasta el día de hoy no hay ninguna mujer que pueda no sentirse orgullosa de aportar hasta dinero para fortalecer una causa que hoy nos mantiene felizmente diciéndole al mundo entero, somos una nación independiente, digna, democrática y libre”

“Me siento muy contenta de que vamos a develar la estatua de Leona Vicario, porque ella es un ejemplo de la mujer que arriesgó todo para enviar mensajes, para confrontar ideas con personajes independentistas y que también dio dinero y no la grabaron, me gustaría ver el video cuando ella daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos y luchaban por la independencia”.

Video: Gobierno de México.

La mañana de este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los videos que se filtraron sobre su hermano Pío, quien presuntamente recibió recibió fajos de billetes para apoyar su campaña cuando él era candidato, por parte de David León, quien era operador político del estado de Chiapas, y actualmente es un funcionario cercano a la 4T.

“Es una reacción normal legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos que acabar con la corrupción del país, como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso de Lozoya que ha implicado a ex presidentes, legisladores y funcionarios públicos.

“Como en el caso de García Luna, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, siendo secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparan las cosas, decir ´todos son los mismo´, es usual y recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación, pero no es así, no somos iguales.

“En este caso de mi hermano con David León hay notorias diferencias, no solo es el monto del dinero, no es comparar solo una operación ilícita donde cobraron 200 millones de más en la venta de una planta chatarra que esto (los videos de su hermano) que puede significar dos millones de pesos. Es el fin del hecho que se está ventilando, en el hecho de los otros video es extorsión, mordidas, van a obtener recursos públicos de manera ilícita, es corrupción, en el caso de mi hermano son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba.

“Hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como cuando se han llevado a cabo revoluciones. Como la Revolución mexicana se financió con el apoyo del pueblo, la revolución maderista costó alrededor de 700,000 pesos de aquellos tiempos, tan es así que fue parte de los acuerdos cuando triunfó el maderismo en Cd. Juárez y se tenía que devolver ese dinero a quienes aportaron, para comprar armas, contratar abogados para liberar detenidos injustamente encarcelados, publicar manifiestos.

“David León contribuía de esa manera, recopilando recursos. A mí me apoyaba la gente, había una cuenta abierta de Banorte a donde la gente depositaba dinero para mantenernos, yo cobraba mi sueldo de esa forma, eso por años hasta que nos clausuraron la cuenta por represalias, le tengo que agradecer al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González, que se atrevió a abrirnos la cuenta.

“Loret de Mola, o los ex presidentes Salinas, Peña Nieto, deben presentar una denuncia a la fiscalía, o los dirigentes a de los partidos opositores para que se inicie la investigación que corresponda. Esto no tiene nada que ver con que se pare la corrupción, sea quien sea, nada a dañado más a México que la deshonestidad, que la corrupción política, no debe haber impunidad para nadie, si una autoridad comete un delito debe ser juzgado, mi hijo, mi esposa, mis amigos, se acabó la impunidad. No voy a desistir de purificar la vida pública, voy a mantener siempre mi autoridad moral, para tener autoridad política y desterrar la corrupción del país que es el principal problema de México, vamos a terminar la peste de la corrupción y el presidente tiene que dar el ejemplo”.

El presidente señaló que ya sabía de la filtración de los videos hace cinco días ya que fue el mismo León quien le llamó y le advirtió que le habían amenazado con sacarlos, por lo que le recomendó que enfrentara el asunto y no se ampara ya que no era un delito, sin embargo sí le indicó que dejara el cargo de la compra de medicamentos federal para enfrentar el escándalo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Quién es David León: el funcionario de la 4T que aparece en un video entregando dinero a Pío, el hermano de AMLO

Carlos Loret reveló videos en donde hermano de AMLO presuntamente recibe dinero para campaña de 2018

Pío, el hermano “incómodo” de Andrés Manuel López Obrador