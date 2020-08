Esta fue la razón por la que López-Gatell no llevaba puesto su cubrebocas en un vuelo comercial

En el vuelo de San Luis Potosí a Ciudad de México López-Gatell se quitó su cubrebocas, aseguró que se debió a que en ese momento tomó agua (Foto: Twitter/lopezdoriga)

“No hay nada inquietante en ello”, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, luego de que fuera cuestionado por una fotografía en la que aparece viajando en un vuelo comercial sin cubrebocas. Respondió, que se trató de un momento breve en el que se lo quitó para beber agua.

Señaló que llevaba su cubrebocas, como lo marcan las reglas de los lugares públicos y transporte público, pero que en algún momento del vuelo de San Luis Potosí a la Ciudad de México se lo quitó para tomar agua.

“Hay un periodo en el curso de un viaje en avión, que cuando es superior a 50 minutos a uno le dan agua. Es una necesidad humana consumir agua, les recomiendo consumir dos litros”, dijo esta tarde López-Gatell desde Palacio Nacional.

El funcionario recomienda en uso del cubrebocas como medida adicional de mitigación de contagios (Foto: Cuartoscuro)

Casi bromeando, el subsecretario recomendó tomar por lo menos dos litros de agua y señaló que hasta ahora, hay pocos cubrebocas que permitan tomar agua con ellos puestos.

“No conozco que haya dispositivos que tengan la posibilidad de tomar agua, he visto algunos pero son casi anecdóticos que tienen un popotito para tomar agua a través del cubrebocas.

Yo no tenía uno de esos, traía mi cubrebocas verde que utilice en San Luis Potosí durante el vuelo y me lo quite en el momento de tomar agua”, aclaró el funcionario.

La imagen difundida en redes sociales causó revuelo, pues el zar del coronavirus (COVID-19) en México no portaba una mascarilla en un lugar público, en donde además, es obligatorio su uso.

En algunas ocasiones el subsecretario ha aparecido en la conferencia de salud vespertina con cubrebocas (Foto: Gobierno de México)

“En los aviones se requiere utilizar cubrebocas, la razón es relativamente obvia, es un medio de transporte donde hay confinamiento. Como hemos explicado el cubrebocas es un instrumento auxiliar en la prevención y es de mayor utilidad en los espacio cerrados” recordó el subsecretario López-Gatell.

En varias ocasiones, el funcionario ha dicho que se recomienda el uso del cubrebocas como medida adicional para mitigar contagios, ya que estos sirven como barrera de las partículas de la boca y nariz que pueden llevar el virus SARS-CoV-2, evitando que lleguen a la cara, vía respiratoria y ojos de otra persona.

No obstante, dijo que no se debería poner tanta atención en las acciones que él hace, como lo fue quitarse el cubrebocas para tomar agua, sino en la pandemia.

“Desde luego lo que yo haya hecho o dejado de hacer es irrelevante, estamos es una pandemia y creo que nuestra atención debe estar en el manejo de la pandemia, no lo que hace una persona aunque esté involucrada en el manejo de la pandemia”, apuntó.

Usuarios de redes sociales reaccionaron de forma negativa ante el hecho (Captura de pantalla: Twitter)

No obstante, durante la tarde de este día, los comentarios criticando su acción sobraron.

“Opino que López-Gatell es un irresponsable. Hace meses que debieron haberlo despedido”, “El avión sin cubreboca es de los lugares de más riesgo. De verdad que no entiendo la terquedad de estos sujetos”, fueron algunos otros comentarios que leyeron en Twitter.

Al corte de este 20 de agosto de la Secretaría de Salud, se reportó que las defunciones confirmadas a causa del coronavirus suman 59,106 y que los casos de contagios acumulados son 543,806.

La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 41,916 contagios.

