Quién es el subsecretario de Gobernación acusado por Cabeza de Vaca de reunirse con narcos

Ricardo Peralta es el subsecretario de Gobernación del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los autonombrados apóstoles de la Cuarta Transformación planteada por el presidente López Obrador es acusado de reunirse con presuntos criminales: Ricardo Peralta.

El gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, de reuniones con grupos señalados por narcotráfico, frente a la jefa del funcionario, la Secretaría Olga Sánchez Cordero.

En San Luis Potosí, Cabeza de Vaca dijo que Peralta tuvo una reunión con la organización Columna Armada Pedro J. Méndez pese a que se le advirtió que integrantes de ese grupo tienen órdenes de aprehensión.

El mandatario de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, lanzó sus acusaciones contra el subalterno de Olga Sánchez Cordero (Foto: tw/@Claudiashein)

Peralta acudió en agosto de 2019 a la ciudad de Hidalgo, Tamaulipas a un evento en el que estuvieron Octavio Leal Moncada “El Tarzán” y Cesáreo Leal, líderes de la Columna y señalados de tener lazos con el Cártel del Golfo, según consignaron medios locales.

“El subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas, lo platiqué con usted, y se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada la Columna Armada”, aseguró Cabeza de Vaca frente a Sánchez Cordero y gobernadores.

El acusado señalado ante su jefa estuvo ausente en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

“Delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte, no solamente de la Fiscalía local, sino también por parte de la Fiscalía General de la República. Y un día antes de que él hiciera presencia en Tamaulipas, se le alertó de esta situación, aún así fue y se juntó con esas gentes que tenían órdenes de aprehensión”, continuó Cabeza de Vaca.

La Columna Armada Pedro J. Méndez se identifica como un grupo de autodefensas en Tamaulipas que surgió en 2010 ante la ola de violencia que azotó ese estado. Su misión según sus declaraciones era defender a la población de los ataques del narcotráfico de grupos como Los Zetas.

A la Columna se le ligó después de ser un brazo armado del Cártel del Golfo, rivales de Los Zetas.

La Columna Armada Pedro J. Méndez es un grupo de autodefensas ligado presuntamente al Cártel del Golfo (Foto: Facebook/Columna Armada Pedro J Méndez)

Cabeza de Vaca aderezó sus acusaciones contra Peralta al acusarlo de facilitar filtraciones y ser “personero”.

“Este mismo subsecretario, que en lugar de abonar a la reconstrucción, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación. Nosotros también tenemos diálogo con los medios, que no les quede duda”, expresó el gobernador.

Peralta ocupó la administración general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) antes de llegar a su actual cargo en 2019.

En sus redes sociales, el subsecretario se define a sí mismo como un “Apóstol de la 4T” o Cuarta Transformación, nombre que le dio Andrés Manuel López Obrador a la gestión actual del gobierno encabezada por el Movimiento Regeneración Nacional.

Peralta es también Maestro en Derecho constitucional, administrativo y penal, con una especialidad en materia de inteligencia, prevención del terrorismo y su financiamiento. Se desempeña, además, como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Cabeza de Vaca se defiende

Cabeza de Vaca no paró ahí y aprovechó el espacio para defenderse ante una carpeta de investigación en su contra por presunto lavado de dinero.

“Con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido”, dijo el gobernador panista sobre el caso que encabeza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).

El morenista Alejandro Díaz-Durán acusó Cabeza de Vaca de tener vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Cabeza de Vaca quiso dejar claros sus límites.

Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, es investigado por lavado de dinero (Foto: Cuartoscuro)

“Lo digo con toda claridad”, afirmó Cabeza de Vaca, “no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. No voy a permitir que debiliten la legitimidad del estado de Tamaulipas para seguir enfrentando al crimen organizado”, añadió.

El último escándalo en el que se ha visto involucrado García Cabeza de Vaca, y que advierte que se habría favorecido de presuntas ganancias del crimen organizado, salió a la luz pública tras 10 meses de seguimiento al gobernador y la obtención de evidencias (telefónicas) en poder de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y la Unidad de Inteligencia Financiera, que contribuyó con pruebas contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y defraudación fiscal.

La investigación —que ha marcado estos días a fuego la gestión del gobernador de uno de los estados más violentos de México— incluye al círculo familiar más cercano del panista, quien también ha fungido como alcalde, diputado federal, local, senador y funcionario del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

MÁS DE ESTE TEMA:

Francisco García Cabeza de Vaca: investigan al gobernador de Tamaulipas por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo

Qué son las GOPES y cómo combatirán al narco en Tamaulipas

AMLO visitará San Luis Potosí, estado disputado entre el CJNG y el Cártel del Noreste