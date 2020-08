Morena propuso crear Comisión de la Verdad para investigar a Peña Nieto y Felipe Calderón por caso Lozoya

Ambos ex presidentes podrían ser investigados por el caso Lozoya, que ha causado un terremoto político en México (Foto: Cuartoscuro/ Especial)

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Congreso, propuso la creación de una Comisión de la Verdad para que apoye con la investigación sobre presuntos sobornos entregados a funcionarios y legisladores en los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El senador morenista Salomón Jara adelantó este martes que propondrá la creación de una Comisión Especial de Honor y Verdad que coadyuve con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones sobre presuntos sobornos a legisladores y funcionarios federales, luego del video que se hizo público este lunes, donde se puede ver a dos ex empleados del Senado recibir fajos de dinero.

“Nadie cree que las personas que aparecen en el video actuaron sin el conocimiento de sus jefes, los ex senadores Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, personajes que ya ha mencionado Emilio Lozoya en sus declaraciones”, apuntó.

Supuesto funcionario de Pemex entregando dinero en efectivo a ex funcionarios del Senado relacionados con el PAN (Video: Especial)

Y es que este lunes, un video de menos de cinco minutos de duración mostró imágenes de un supuesto funcionario de la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras entrega grandes cantidades de dinero en efectivo a dos funcionarios del Senado, todo esto supuestamente durante las negociaciones de las reformas estructurales en 2013 y 2014.

El video fue subido este lunes en una supuesta cuenta a nombre de Jesús Lozoya, el hermano del ex director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto, pero apenas unas horas después la defensa del segundo desestimó que así fuera. Hasta ahora, se desconoce el origen de la publicación, pero nadie ha descalificado que sea real.

Jara, por su parte, indicó que el video es una prueba de que integrantes del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y del PAN (Partido Acción Nacional), hoy en la oposición, convirtieron el voto de sus legisladores en un artículo de lujo para el mejor postor, lo que exige una depuración del Poder Legislativo.

Jara intentará que se toque el tem de la creación de la Comisión de la Verdad este miércoles en la Comisión Permanente (Foto: Twitter @salomonj)

Para ello, debe conocerse a quienes traicionaron la confianza que el pueblo les otorgó con su voto. Además, Salomón Jara confirmó a Infobae México que la Comisión que propone investigaría también a los ex presidentes Peña Nieto y Calderón.

Sobre la integración del grupo especial, Jara detalló a este medio que, aunque todavía no se ha definido, estaría integrado por miembros del Senado y por diputados federales.

Además, el senador de Morena solicitó a la FGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda que investiguen también si hay alguna responsabilidad de los ex senadores Lavalle y Domínguez, para quienes los funcionarios grabados trabajaban entonces.

La Comisión estaría integrada por elementos de la Cámara de Diputados y del Senado (Foto: Cuartoscuro)

De hecho, uno de los involucrados en el videoescándalo, Guillermo Gutiérrez Badillo, se mantenía como secretario particular de Domínguez, quien ahora es gobernador de Querétaro por el PAN y que este lunes cesó al ex funcionario de su cargo, asegurando que no conocía de este tipo de actividades.

“El gobernador de Querétaro cesó a su secretario particular, Guillermo Gutiérrez, luego de que el video fuera difundido, argumentando que lo hace para que se deslinden responsabilidades, bueno, pues él debería separarse del cargo para el mismo fin, que no sea dos caras”, exigió el senador Jara.

Jara Cruz dijo que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y el grupo parlamentario panista en el Senado han salido hipócritamente a demandar que se investigue a Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez Badillo, quienes aparecen en el material videográfico, pero omiten mencionar a los ex legisladores y acusan un trasfondo político.

Jara sugirió que el gobernador de Querétaro debe separarse del cargo para que se deslinden responsabilidades (Foto: Captura de pantalla)

Finalmente, el senador Salomón Jara exigió al PRI y el PAN disculparse ante el pueblo de México por traicionar la confianza que les otorgó con su voto y haber corrompido al Poder Legislativo. La intención del legislador morenista es que este tema se discuta en la reunión de la Comisión Permanente del Congreso este miércoles.

Sin embargo, será difícil que su propuesta encuentre consenso incluso entre su propio partido. Y es que Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, había descartado la semana pasada una proposición parecida de formar una Comisión de la Verdad para investigar distintos temas de corrupción de gobiernos pasados. “No está entre nuestras prioridades”, dijo el líder morenista de la Cámara Alta.

