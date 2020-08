A partir de mañana puedes volver a tramitar tu credencial del INE: estos son los pasos

Un total de 487 módulos de atención ciudadana del INE estarán operando este lunes 17 de agosto (Foto: Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará este lunes 17 de agosto con la segunda etapa de atención en todos los Módulos de Atención Ciudadana, que son 487.

Los trámites que se podrán realizar son: tramitar la credencial por primera vez; cambio de domicilio o actualización de datos y renovación de la credencial por extravío, robo o pérdida de vigencias.

Cabe señalar que para las entidades de Hidalgo y Coahuila, la atención en los módulos se limitará a la entrega y reimpresión de credenciales de elector. Ya que ambas entidades tendrán elecciones el próximo 18 de octubre.

Para realizar cualquiera trámite en los módulos del INE será obligatorio que la persona previamente tramiten su cita en la página del INE o en Inetel (800 433 2000), de lo contrario ninguna persona será atendida al no cumplir con dicho requisito.

Las personas que opten por tramitar su cita en el portal del Instituto, primero deberán seleccionar su entidad federativa, alcaldía o municipio, posteriormente, elegirán el módulo de atención de preferencia y el sistema desplegará el calendarios en donde indicará los espacios disponibles y deberá seleccionar una fecha.

Al menos en la Ciudad de México, la disponibilidad de fechas está entre la segunda y tercera semana de septiembre, lo cual depende la alcaldía.

Después de seleccionar una fecha, posteriormente se elige un horario de entre 9 y 15 horas.

El paso 2, consiste en indicar el tipo de trámite y los documentos que presentará en físico para cuando acuda a la cita, son tres: documento de nacionalidad, documento con fotografía y comprobante de domicilio, en cada una de las categorías proporciona opciones y se debe seleccionar una.

En la tercera parte del formulario, el ciudadano debe colocar sus datos personales (nombre completo, teléfono, se solicita una dirección de correo electrónico en donde envían el comprobante de la cita) y el último paso es dar clic para confirmar la cita.

La persona que acudan a los módulos deben cumplir con el protocolo sanitario: portar cubrebocas en todo momento; al ingresar al módulo de atención, permitir la toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial; sólo debe acudir la persona que realizará el trámite, a menos que requiere de asistencia podrán ir acompañado, y por último, debe ser puntual porque no contarán con sala de espera, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

En la página del INE se hace énfasis que no les permitirán el acceso a los individuos que presenten algún síntoma de COVID-19, no porte cubrebocas o no tengan cita.

El INE suspendió sus actividades del 23 de marzo al 2 de agosto. En una primera etapa de reapertura de los módulos de atención ciudadana, sólo se brindó atención en 377 módulos de atención e hizo entrega de las credenciales para votar que quedaron pendientes.

De acuerdo con datos del instituto, el pasado 3 de agosto entregó cerca de 31,000 credenciales de elector que quedaron pendientes por la suspensión de labores.

