Coronavirus en CDMX: vacuna gratuita para capitalinos, garantizó Sheinbaum

Luego del anuncio del trabajo conjunto que realizarán Argentina y México, con apoyo de la Fundación Carlos Slim para traer la vacuna contra el Sars-Cov-2 al país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que, una vez que esté lista, la inmunización será gratuita para que toda la población de la capital pueda acceder a ella.

La titular del ejecutivo local, celebró que AstraZeneca y la Universidad de Oxford, lograran un acuerdo con el gobierno mexicano y argentino para producir la vacuna.

“Eso es parte de lo que nosotros concebimos como la salud como un derecho humano, así que tanto el Gobierno de México, como nosotros, estaremos en la garantía de la gratuidad de la vacuna”, dijo Sheinbaum en la videoconferencia para realizar el anuncio, en la que también precisó que la Ciudad de México contabiliza 82,510 casos acumulados por Covid-19, así como 9,598 decesos. El número de pruebas de ayer, 12 de agosto, fueron 3,708. Sin embargo, reiteró que las hospitalizaciones continúan a la baja.

Asimismo, Sheinbaum advirtió que, aunque se han reincorporado varias actividades comerciales, difícilmente la capital se moverá del semáforo naranja, y que lo más probable es que la capital siga en dicho estatus la próxima semana y consideró que se deben esperar más días para confirmar que el número de hospitalización van a la baja.

Hablando de la movilidad, la jefa de gobierno advirtió que Venustiano Carranza y Xochimilco son las alcaldías en donde más se ha incrementado el tránsito vehicular.

Todavía no está definido quiénes serán los primeros en recibirla

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que “en este momento, todavía no está definido” y que “la disposición del gobierno es que se pondrá tanto como sea necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos y científicos.” Sin embargo, también aseguró que “será universal y gratuita porque es la disposición del Gobierno de México”.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para declarar:

“Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna, y no debe de haber preocupación por la gente pobre, tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, la gente más pobre y no se va a quedar al final. Como siempre lo he dicho, por el bien de todos, primero lo pobres”.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, se producirán hasta 200 millones de dosis en México y Argentina para garantizar el acceso a los habitantes de América Latina.

