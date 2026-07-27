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Pensión IMSS: el apoyo gratuito para defender tu dinero si te quitan o suspenden el pago

Un criterio obligatorio permite exigir al instituto que restablezca de inmediato los depósitos mientras sigue el juicio, y además impide negar reclamos por supuestos plazos vencidos

El servicio puede solicitarse a través de la línea Defensatel al 800 224 2426, disponible las 24 horas. (TikTok/@defensoriaidfp)

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El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ofrece asesoría y representación legal gratuita a pensionados del IMSS cuyo pago haya sido suspendido, retenido o cancelado.

El servicio, disponible en los 32 estados del país, permite interponer un juicio de amparo ante un juez federal para reactivar el depósito —y cobrar los meses no pagados— mientras el caso se resuelve, sin que el pensionado deba cubrir ningún honorario.

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El amparo no solo detiene la suspensión. Un juez federal también puede ordenar al IMSS que reanude el pago de forma inmediata, sin esperar a que el juicio termine.

Una abogada mexicana y un adulto mayor con camisa azul y cárdigan gris se miran sonrientes frente a un escritorio con documentos y carpetas.
La Ley del Seguro Social establece que el derecho al cobro de una pensión no puede condicionarse a trámites digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa figura se llama suspensión con efectos restitutorios y está respaldada por un criterio de aplicación obligatoria para todos los tribunales federales del país: si el pensionado gana esa medida, el instituto debe depositar mientras el caso se resuelve.

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El IMSS puede suspender la pensión solamente por causas específicas

La Ley del Seguro Social (LSS) establece en su artículo 126 que el IMSS ordena la suspensión del pago cuando el pensionado por invalidez se niega a someterse a exámenes médicos o abandona los tratamientos prescritos sin causa justificada.

El artículo 114 agrega otra causa: que el pensionado por invalidez vuelva a desempeñar un trabajo en un puesto igual al que tenía cuando se declaró esa condición.

Infografía con ilustraciones de un hombre mayor, documentos, iconos sobre causas médicas, laborales, administrativas y trámites digitales, además del logo Infobae.
Infografía que detalla las causas legítimas por las cuales el IMSS puede suspender el pago de una pensión en México, incluyendo motivos médicos, laborales y administrativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de las causales médicas, el instituto también puede retener el depósito por inconsistencias administrativas.

Entre las más frecuentes se encuentran: discrepancias en la CURP, el nombre o las semanas cotizadas; uso de empresas “fantasma” para acumular semanas; cobro simultáneo de dos pensiones incompatibles; o cambios en el estado civil en pensiones por viudez u orfandad sin notificación al instituto.

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
Un juez federal puede intervenir para proteger los derechos de un pensionado cuyo pago haya sido suspendido por el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS indicó en su comunicado de prensa No. 625/2025 que ningún trámite digital puede cancelar una pensión: “Es falsa la información que refiere que el pago de pensiones está sujeto a la realización de un trámite digital.” El derecho al cobro está garantizado por la Ley del Seguro Social.

La pensión suspendida puede reclamarse en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el derecho del pensionado a reclamar una suspensión o modificación de su pago no tiene fecha de vencimiento.

La razón: la pensión es un derecho que se genera y renueva cada mes, por lo que el IMSS no puede rechazar un reclamo argumentando que debió presentarse en una fecha determinada.

Balanza de la justicia metálica sobre mesa. Platillo izquierdo: documentos con logo IMSS; derecho: tarjeta con "Pensión". Fondo gris claro.
Los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública son gratuitos por ley. Ningún funcionario puede cobrar honorarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El criterio fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación el 8 de agosto de 2025 y de aplicación obligatoria desde el 11 de agosto de 2025.

Lo que sí tiene plazo es la demanda de amparo: una vez que el IMSS responde o no a la solicitud, el pensionado debe ajustarse a los términos del artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar su demanda.

Vista combinada de una sala de audiencias con jueces de la SCJN y público, junto al logo verde y blanco del IMSS en un muro texturizado.
El artículo 126 de la Ley del Seguro Social establece que el IMSS puede suspender el pago de una pensión por invalidez si el pensionado se niega a someterse a exámenes médicos o abandona los tratamientos prescritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde y cómo pedir ayuda legal gratuita si el IMSS suspendió la pensión

El IFDP atiende casos de falta de pago de pensiones del IMSS como uno de sus asuntos más frecuentes, junto con despidos, cobros excesivos de la CFE y vulneración de derechos de migrantes. Sus servicios son gratuitos por ley; ningún funcionario puede cobrar honorarios.

Para solicitar el servicio, el pensionado debe presentar identificación oficial, CURP actualizada y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Ilustración de hombre preocupado, carpeta de pensión, mano extendida, varios íconos explicativos, cuadros de texto y logo de Infobae.
La infografía detalla los requisitos y formas de solicitar ayuda legal gratuita al Instituto Federal de Defensoría Pública por la suspensión de pensiones del IMSS en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto realiza una entrevista socioeconómica para validar que el solicitante no puede costear servicios legales privados, aunque cualquier ciudadano puede acudir a pedir orientación.

El contacto puede hacerse por teléfono al número 800 224 2426 —línea Defensatel, disponible las 24 horas— o de forma presencial en las oficinas del IFDP en cada estado, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Las ubicaciones de cada una de las oficinas pueden encontrarse en la página https://ifdp.oaj.gob.mx/conocenos?data=delegaciones.

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