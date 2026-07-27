Dan prisión preventiva al director de la Academia Militarizada Doenitz y a Estrellita “N” por feminicidio de Dafne Zapata

Los encargados de la academia militarizada fueron detenidos este domingo. Foto: FGJE

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Una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de las instalaciones al estar acusados por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que durante la audiencia inicial, realizada durante más de 16 horas, el agente del Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba con lo que sustenta su vinculación a proceso.

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Sin embargo, fue a petición de la defensa de los acusados que la autoridad judicial les concedió la duplicidad del término constitucional con el objetivo de resolver la situación jurídica de ambos.

Al aceptarlo, la jueza les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con esto será el próximo jueves 30 de julio a las 9:00 horas cuando se reanude la audiencia de imputación en su contra y se defina si serán vinculados a proceso o no.

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Audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y sin revelar detalles a petición de la jueza

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

La diligencia comenzó a las 10:00 horas del domingo, pocas horas después de que fueron detenidos Jorge Luis “N” y Estrellita “N” en Tamaulipas. El proceso se alargó durante más de 16 horas y contó con cuatro recesos, además de llevarse a cabo de manera privada.

Lizeth Alejandra Flores García, abogada de la familia de Dafne Zapata, informó que la jueza de control del Centro Integral de Justicia de Altamira les indicó que no brindaran detalles acerca de lo ocurrido con el objetivo de no afectar el debido proceso.

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“Me gustaría precisarles que la jueza de control realizó, estableció y nos precisó que nos abstengamos de divulgar información de lo acontecido en la audiencia, toda vez que esto podría afectar el debido proceso, la investigación, el proceso penal y a las demás partes involucradas”, explicó.

Suman tres detenidos por el caso de Dafne Zapata

Funeral de Dafne Zapata luego de morir dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Hasta el momento van tres personas detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que falleció a causa de asfixia por sumersión durante un campamento de verano en la academia militarizada, ubicada en Ciudad Madero.

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La primera captura fue la de Danna Yanina “N”, exalumna de la academia y cuya audiencia de imputación se realiza este lunes. Su madre denunció que su hija presuntamente sufrió abuso sexual por parte de un hermano de Estrellita “N” a cambio de que le diera comida; esto, dijo, ya lo denunciaron ante la Fiscalía del Estado.

El segundo arresto fue el de Jorge Luis “N”, ocurrido la noche del sábado, y poco después de la medianoche, Estrellita “N” fue capturada por su presunta implicación en el crimen.

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Encargados de la academia aseguran que Dafne Zapata se desvaneció en la regadera: necropsia los desmiente

La Fiscalía del Estado determinó mediante necropsia que Dafne Zapata murió por asfixia por sumersión, lo que contradice directamente la versión que Jorge Luis “N” y Estrellita “N” han sostenido desde que se conoció la muerte: que la menor se desvaneció mientras se bañaba y ya no respondió.

Dafne Zapata posa con una camiseta de gimnasio junto a la fotografía de Erick Torbellín en uniforme, ambos asociados a un caso de homicidio en escuelas militarizadas. (Infobae México )

Dafne solo llevaba cuatro días en el campamento de verano dentro de la academia militarizada cuando falleció. Su madre, Alejandra Quintos señaló a Estrellita “N” como la principal responsable del cuidado de los adolescentes en la institución, pues era quien le enviaba información sobre el estado de su hija mediante llamadas y mensajes.

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Durante los cuatro días, Quintos recibió reportes en los que se le indicó que la menor vomitaba alimentos que no eran de su agrado, que había sufrido una caída que le generó un golpe en el rostro y que había sido atendida por un médico.

Fue la noche del 16 de julio, cuando la madre fue notificada de un malestar de su hija y, horas después, Estrellita “N” la llamó para pedirle que acudiera a la academia porque Dafne se había desvanecido en el baño y que ya no presentaba signos vitales.

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Ha compartido publicaciones en las que comparte imágenes con su hija, Dafne, y clama atención directamente a Omar García Harfuch y a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: )

Quintos también reveló que Estrellita “N” le confesó haber bañado a Dafne debido a los malestares que presentaba, acción realizada sin el consentimiento de la madre al tratarse de una menor de edad.

El caso ha provocado indignación debido a que otros exalumnos también han denunciado haber sido víctimas de maltratos y abusos dentro de la academia, así como los padres de cobros excesivos.

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Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el modelo de educación militarizada no está permitido, por lo que hizo un llamado a los gobernadores a vigilar que no se brinde en escuelas.