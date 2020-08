Vacuna Triple Viral no está autorizada para tratar o prevenir el COVID-19: Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que en fechas recientes se ha detectado la promoción y recomendación del uso de insumos y terapias de salud como la vacuna Triple Viral para tratar o prevenir el coronavirus y destacó que ningún producto ha sido autorizado con esos fines.

Por medio de un comunicado señaló en específico la vacuna Triple Viral para informar que esta, además de no estar autorizada, puede causar efectos de salud adversos y que no debe ser aplicada para un propósito diferente que para el que fue creada.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta vacuna se ocupa para generar defensas contra el sarampión, parotiditis (paperas) y rubeola y se aplica dejando entrar al cuerpo virus atenuados.

Pidió a la población que ante cualquier síntoma o duda sobre el estado de salud, se consulte a profesionales en el área médica. Por otro lado, recordó a los médicos “ no prescribir o recomendar el uso de tratamientos o medicamentos para un padecimiento distinto al que fue autorizado, sin contar con un protocolo de investigación clínica”.

Como una tercera recomendación, la dependencia gubernamental mencionó el uso de páginas oficiales de la Secretaría de Salud u otras organizaciones reconocidas internacionalmente en el área como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Actualmente, solo el gobierno ruso informó que contaba con la primer vacuna autorizada para el coronavirus, lo que generó incertidumbre a nivel internacional. Mientras tanto, México se encuentra en la lista de espera para recibir este insumo que, de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, podría estar lista en diciembre de este año.

Aseguró que, en su momento, será la Secretaría de Salud quien decida cuál de todas las vacunas es la mejor opción. Lo que sí dijo fue que las primeras vacunas estarán destinadas al personal médico que atiende la pandemia y a la población de grupos vulnerables como los adultos mayores y con comorbilidades.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que el país está considerado por la OMS para adquirir tempranamente la vacuna, pues “México se ha sumado a esta iniciativa que se llama COVAX y ha tenido ya diálogos para ver cuáles son las oportunidades de tener acceso temprano pero también acceso justo a vacunas”.

Sin embargo, sobre el reciente informe ruso dijo que esta vacuna no puede ser utilizada hasta que se completen los estudios de la fase 3 de investigación en humanos.

No se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3, no se puede, no se debe por razones éticas de bioseguridad. Y esto es todos los países, un estándar ético de práctica de seguridad