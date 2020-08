Cuáles son los puntos de entrada y salida del país que utiliza el narco en México para mover drogas y dinero

La Unidad de Inteligencia Naval logró el aseguramiento de precursores químicos, dinero en efectivo, y droga en cinco puertos marítimos del país y el AICM (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Trabajos de campo y gabinete de la Unidad de Inteligencia Naval lograron el aseguramiento de precursores químicos, dinero en efectivo, y droga en cinco puertos marítimos del país y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en lo que va del año.

Los operativos se han realizado en coordinación con elementos de la Administración General de Aduanas (AGA), Unidad Naval de Protección Portuaria, Fiscalía General de la República (FGR), y Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los análisis, de acuerdo con Excélsior, informaron que de enero a este 11 de agosto se han ubicado como los centros más utilizados por el crimen organizado para el movimiento de droga y dinero los puertos de: Ensenada y La Paz, Baja California y Baja California Sur, respectivamente; Ciudad del Carmen, Campeche; Manzanillo, Colima; Mazatlán, Sinaloa; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX-SAT-ADUANA-AICM).

La Secretaría de Marina, a través de estadísticas, señaló que los aseguramientos llevados a cabo del primero de enero al 11 de agosto del 2020 evitaron que desde los puertos de Ensenada, La Paz, Manzanillo, y Lázaro Cárdenas se distribuyeran, en el país y en Estados Unidos, una tonelada y 506.529 kilos de marihuana, cocaína, y metanfetaminas procedentes de Sudamérica en buques con banderas de otras naciones.

En lo que tiene que ver con el número de detenidos por elementos de la naval, ante el ministerio público federal se han presentado 12 presuntos integrantes del crimen organizado, quienes buscaban sacar la droga e hidrocarburo de los puertos marítimos (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, solamente en el puerto de Manzanillo, Colima, se han asegurado 8 millones 650 mil pesos mexicanos y una tonelada 25.68 kilos de cocaína; en La Paz, Baja California Sur, 148.24 kilogramos de metanfetamina, 76.02 kilos de marihuana, y 29 kilos de cocaína fueron decomisados por el personal de infantería.

Respecto a los precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, se han asegurado 169.05 kilos en el puerto de Ensenada, Baja California. Por otro lado, en Ciudad del Carmen se logró la recuperación de 57,283 litros de combustible.

En lo que tiene que ver con el número de detenidos por elementos de la naval, ante el ministerio público federal se han presentado 12 presuntos integrantes del crimen organizado, quienes buscaban sacar la droga e hidrocarburo de los puertos marítimos.

Ensenada y La Paz son las ciudades con el mayor número de detenciones, con cuatro sujetos. Mazatlán y Manzanillo cuentan con dos detenidos cada una. En comparativo con todo el 2019, solamente se logró asegurar 1,007.73 kilogramos de cocaína, 494.39 kilos de marihuana, 69.602 litros de combustible, y 25 municiones.

López Obrador, aseguró que tras las investigaciones contra Genaro García Luna se puede hablar de que existía un narcoestado en administraciones pasadas (Foto: Presidencia de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que tras las investigaciones contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad de Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se puede hablar de que existía un narcoestado en administraciones pasadas; además informó que se están haciendo investigaciones en el país en contra de ex secretario de Estado.

“En este caso, en esta investigación de García Luna, aparte de Estados Unidos donde se le está juzgando, también en México hay expedientes abiertos, lo mismo para Cárdenas Palomino y del señor Pequeño. (...)

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias sobre estas dos personas, de modo que está abierto el proceso y sí quedan funcionarios de ese grupo en el actual gobierno, en lo que corresponde en lo Ejecutivo, que no se proteja a nadie, y supongo que va a suceder lo mismo en el caso de la fiscalía porque le tengo confianza al fiscal, es un hombre recto íntegro no va a proteger a nadie, ya pasó el tiempo en que solo se juzgaba a a a quienes no tenían agarraderas, a quienes no tenían influencia, ahora se castiga por parejo”, indicó el mandatario.

