Martha Figueroa respondió a Érika Buenfil y pidió disculpas por comentarios sobre su hijo

La periodista de espectáculos Martha Figueroa dio su opinión sobre el reclamo que, junto con Juan José Pepillo Origel, le hizo la actriz Érika Buenfil, luego de que esta dijera que ambos conductores se burlaron de su hijo menor de edad en el programa Con Permiso. Ambos conductores argumentaron que ellos no dijeron ninguna burla ni referencia despectiva ante el hijo de la actriz. Así lo dijo Buenfil:

Lo único que puedo decir es que con mi hijo no. Tocar fibras delicadas de la vida personal, no solo mías que corresponde a la vida de él… lastima y ya hiere. Lo que me lastima es cuando él me lo comenta. El enojo fue creciendo, me quedé callada. No vengo a aclarar qué se dijo…¡Con mi niño no!

Origel dijo a De Primera Mano que ellos en ninguna forma se han referido de forma negativa a Nicolás de Jesús Buenfil, hijo de Érika y Ernesto Zedillo Velasco. Según la actriz, ellos le dijeron “Zedillito”, algo que no le agradó pues el hijo del expresidente de México no ha tenido mucha cercanía con su hijo y argumentó que es por eso que el niño no tiene el apellido de su padre.

Pepillo también dijo la actriz mandó a un grupo de seguidores a amenazarle por esta situación:

Yo no quería y no pensaba hablar acerca de estos comentarios que hizo la señoar Érika Buenfil en el canal de Fernanda Familiar. Qué fácil es hablar y decir y tornar y llorar. En esa entrevista la señora Érika Buenfil me tacha de hocicón. Pero aquí de frente le voy a decir a Érika, ‘si me compruebas que yo haya hablado una palabra que yo haya hablado de tu hijo, cualquiera, yo acepto las ofensas y te pido una disculpa. Por que he recibido amenazas por parte de los seguidores que me echaste encima'

Por su parte, Martha Figueroa también habló del tema y reiteró que ambos dieron una disculpa pública por el error en el nombre del niño pero que fuera de eso no tienen porque disculparse ante algo que la misma Buenfil habló abiertamente de ello:

Se lo digo a Érika, que escuche antes de ponerse como loca y sobrerreaccionar de inventar cosa. No me burlé, no humillé ni hice ningún despectivo y no dije la palabra Zedillito como dice ella. Dije el pequeño Zedillo dirige sus videos, y no le veo absolutamente nada de malo. Si eso le molestó que diga el apellido que no tiene el niño, le pido una disculpa, no creí que tuviera ningún problema con eso después de que habló más de 20 minutos abiertamente de eso (...) Fuera de eso no tengo absolutamente nada de qué disculparme

Figueroa dijo que a ella no le importa recibir esas amenazas pues a ella no le toma importancia pues no tiene interés en lo que digan los supuestos seguidores de Érika porque “ella no se fija en esas cosas” aunque sí le pareció molesto que mandara tanta gente a hablar mal de ellos.

Por su parte, Buenfil dijo que ella se siente que hay “un borrón y cuenta nueva, viva la paz” y refirió que ella no se puede hacer responsable de lo que hagan o digan sus seguidores pues eso ya se encuentra fuera de control para ella pero que de ninguna forma les desea el mal ni a Pepillo ni a Martha Figueroa y que no les guarda rencor por nada de lo que se dijo en ese programa.

