La verdad sobre el presunto triángulo amoroso entre Jenni Rivera, su hija “Chiquis” y Esteban Loaiza

Jenni Rivera, Chiquis y Esteban Loaiza fueron objeto de señalamientos en 2010 (Foto: Especial)

Luego de que este domingo múltiples medios de comunicación difundieron la noticia de que Esteban Loaíza, el ex lanzador mexicano de Grandes Ligas, había sido liberado de una prisión en Seattle, Washington, surgió el reporte de que el tijuanense aún permanece purgando su condena luego de ser detenido en junio de 2018 por posesión de 20 kilos de cocaína, con el fin de distribuirla.

De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones, quien fuera esposo de la recordada Jenni Rivera aún permanece recluido en el Centro Federal de Detención SeaTac, y su fecha de liberación continúa estipulada para el próximo 8 de agosto de 2021.

Se dijo que el dos veces All-Star con los Medias Blancas de Chicago había recibido una reducción en su condena, o bien, que su libertad se debía a que pertenece a un grupo vulnerable al coronavirus, pues padece diabetes. Sin embargo, con esta información, se presume que Loaiza continúa en calidad de convicto en el penal de SeaTac.

Esteban Loaiz se encuentra pagando una condena por posesión de estupefacientes (Foto: AP)

Con esta información, el nombre de Loaiza vino a colación en el mundo de los espectáculos, pues no fueron pocos los cibernautas que recordaron el capítulo de su vida en donde se vio involucrado en polémicas y entredichos relacionados con “la gran señora”.

A casi siete años luego de que la cantante de banda partiera de este mundo de manera trágica al estrellarse la avioneta en la que viajaba con parte de su equipo, su romance con el ex beisbolista ha vuelto a resonar. Quien tuvo una vida profesional llena de éxitos logrando vender más de 25 millones de copias de sus álbumes, también libró varios episodios amargos en su vida personal, muchos de los cuales se vivieron ante el ojo público.

En 2008, Jenni Rivera conoció a quien sería su tercer esposo, el deportista con quien vivió una historia agridulce que comenzó “como en cuento de hadas” hasta culminar en una polémica controversia en los medios. Se casaron en 2010 ante 800 invitados en una ceremonia de ensueño que fue captada por las cámaras y televisada en la llamada “boda del año”, como se publicitó también en las páginas de las revistas.

Su matrimonio con Rivera terminó en medio del escándalo (Foto: Archivo)

A ambos personajes se les notaba felices y lucían tan enamorados que era fácil aventurarse a pronosticar que habrían de durar muchos años, incluso en algunos conciertos de “la diva de la banda” se le vio al deportista con ella en el escenario, ante la emoción de sus fanáticos.

En 2012, tan sólo dos años después de su publicitado matrimonio, Jenni Rivera solicitó el divorcio, generando revuelo en el público, quien los veía como una pareja muy sólida. La abrupta decisión de Jenni generó asombro, sobre todo por sus razones: “Qué fue lo que pasó después de 2 años de matrimonio, fue realmente el darte cuenta que las cosas no eran como tú pensabas. Eso fue lo que sucedió” , contó una vez al programa El gordo y la flaca.

“Para una mujer como yo, el darte cuenta de ciertas actividades de algunas personas, son lo suficiente para haber tomado la decisión que yo tomé”, dijo, y al preguntársele si existía una tercera persona involucrada en su decisión expresó: “No, fíjate, no hubo peleas, no hubo maltratos. El día 21 de septiembre me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que está sentada frente a ti no tolera, no tolero ese tipo de cosas, de acciones, y no necesito estar casada con alguien por el qué dirán y no me dio miedo tomar este paso. Las cosas que se hicieron en mi contra fueron tan graves que yo no las puedo aceptar”, expresó.

Su matrimonio tan solo duró dos años y terminó abruptamente (Foto: Archivo)

Esta información generó rumores sobre que la intérprete supuestamente había descubierto que Loaiza le había sido infiel con su hija, Janney Marín Rivera, conocida como Chiquis Rivera, pero esta teoría jamás se ha confirmado. Incluso la fallecida cantante llegó a pensar que su primogénita la había traicionado relacionándose con quien en aquel entonces era su esposo.

En mayo pasado, Laura Lucio, biógrafa de Jenni, reveló una posible “pista” sobre la supuesta relación entre Chiquis y Loaiza, pues aseguró que lo que sembró la duda en la cantante fue el hecho de que se habían borrado seis semanas de la cinta de grabación de las cámaras de seguridad de la habitación de Jenni.

“Lo peor de todo y lo que más hizo dudar a Jenni es que estaban seis semanas casi borradas de la cámara de seguridad de Jenni. Eso hace que le entre la duda a cualquiera” , aseguró quien fuera su amiga íntima.

"Chiquis" Rivera se recuperó recientemente tras infectarse de COVID-19 (Foto: Instagram @chiquis)

Incluso Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera, acusó a su prima Chiquis de haber engañado a Jenni con Loaiza, y se dijo que Elena Jiménez, una joyera que también habría sido amiga de la cantante, participó en un supuesto trío íntimo con los involucrados, aunque nunca se confirmó esta información.

Por su parte, Gabriel Vázquez, ex manager de la cantante, reveló hace unas semanas que fue una supuesta grabación en video borrosa la causa de la desconfianza en la recordada cantante. Gabriel aseguró que él estaba completamente seguro de que Chiquis no hizo lo que por años se le ha criticado, y que jamás habría sido capaz de defraudar la confianza de su madre.

El ex beisbolista siempre negó haberse involucrado íntimamente con la hija de su ex esposa (Foto: Archivo)

“No lo hizo. Yo conociendo a Chiquis te puedo decir y te lo puedo asegurar que no lo hizo, pero Jenni era muy desconfiada, yo conozco a dos personas que también vieron el video y afirman que no se vería absolutamente nada”, explicó.

Aunque tanto “Chiquis” como Esteban han negado la situación y desmentido lo que de ellos se dice en distintas ocasiones, los fanáticos de “la mariposa de barrio” siempre han especulado sobre una posible traición de una hija para su madre y el tema aún no se ha cerrado para ellos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Polémica por dura autobiografía de Jenni Rivera

Mitos detrás de la trágica muerte de la estrella latina Jenni Rivera

Jenni Rivera: nominada a los American Billboard Awards y nuevo disco póstumo