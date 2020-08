Así demostraron su amor Christian Nodal y Belinda

Los cantantes Christian Nodal y Belinda subieron a las redes sociales un video en el cual aparecen besándose a bordo de un lujoso yate con el fin de dar a conocer que su romance no es ningún truco de publicidad armado para La Voz México, programa para el cual ambos son coaches. Según diversos usuarios de internet, el romance sería una estrategia de publicidad hecho por la televisora TV Azteca.

Por ello, Christian Nodal decidió publicar el video en su red social de Instagram, en donde además escribió el siguiente comentario:

Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo <a href="https://www.instagram.com/belindapop/">@belindapop</a>. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida, mi amor

Al comentario reaccionó la cantante, quien le escribió la siguiente respuesta: “Te amo!!!”. Y es que muchos de los usuarios han remarcado que Belinda reacciona con mucha frialdad a los comentarios de sus parejas. Uno de los ejemplos fue cómo trató su romance con el cantante Lupillo Rivera, quien hasta llegó a tatuarse el rostro de Belinda pero ella no comentó al respecto.

Belinda y Nodal confirmaron la relación la semana pasada aunque su interacción en las redes sociales ha llamado la atención de los internautas (Foto: Instagram@ belindapo/@ nodal)

Mientras tanto, Christian Nodal refirió que su romance con Belinda es una situación muy especial pues nunca su vida personal había llamado tanto la atención de los medios de comunicación, pero señaló que en ningún momento es falso y que ya le hacía falta andar “de buenas todos los días”.

Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días

En relación a su reacción a los memes que surgieron luego de que ambos artistas anunciaran su romance, Nodal dijo que a él siempre le gustan los memes y que no esperaba que fuera fuente de tanto contenido pero que son cosas que pasan y que sigue su rutina de forma normal:

Ay, chale. Yo tengo un amor grande por los memes, me hacen el día, vi varios, no estaba acostumbrado, pero es cosa que siempre pasa, entre más crece todo igual la gente empieza a dar y normal

Según diversos periodistas, el romance no tiene pruebas suficientes para confirmarse y parece que es un plan publicitario del programa (Foto: Instagram @lavoztvazteca)

Por otro lado, el periodista Alex Kaffie dijo que aún no se cree que el romance haya surgido de una forma tan rápida y que para él sigue siendo un cuento armado por la producción de La Voz México para intentar subir el rating:

No me trago el cuento de que Belinda y Christian Nodal son novios. Para nada les creo su recién destapada relación. El romance entre la jueza y el juez de <i>La Voz</i> es una invención cuya finalidad es aumentar el <i>rating </i>de La Voz. A mí no me engañan. ¡A otro perro con ese hueso!

Otro periodista que dijo dudar del romance entre los dos cantantes es Daniel Bisogno, quien expresó que no hay evidencias concretas de que ellos tengan un romance, porque todo lo han expuesto con fotografías:

Yo no creo eso. No creo nada de eso. Nodal subió una historia en Instagram donde confirma, básicamente con fotografías, un romance con Belinda

