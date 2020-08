Nefasto, clasista y pretencioso: la editorial del chef Enrique Olvera de Pujol que desató una ola de indignación

(Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Enrique Olvera, chef del famoso restaurante Pujol en Ciudad de México, causó polémica por una columna que escribió para el periódico Reforma en la que aseguró que hay un sector de la población con sentimiento de superioridad:

“…un segmento de la población que erróneamente piensa que, dada su capacidad económica o poder político, todos los demás estamos a su servicio…”, escribió el propietario del doceavo mejor restaurante del mundo.

La columna titulada ‘No sabes quién soy’ relata como algunos comensales llegaban a pedir chiles toreados para platillos como Fettuccini, o incluso limón para el sushi, lo cual desató la molestia del chef Enrique Olvera, quien argumenta que no se respeta la creatividad de los chefs al elaborar los platillos y las calificó como “peticiones inconcebibles”. Esta anécdota la usó para criticar la prepotencia de algunos miembros del público, asegurando que no siempre las masas tienen la razón.

(Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

“Varios de nuestros clientes nos pedían chiles toreados para el fettuccini, que cuidadosamente salteábamos á la minute en una cremosa salsa de langosta perfumada con un jerez fino. Con sus inconcebibles peticiones lograban desatar la furia de la mayoría de los cocineros, chefs y sous chefs, incluyéndome”, detalló.

“Por mucho que nos guste el limón, no es necesario pedirlo para ponérselo al nigiri de un omakase en una barra de sushi. Hacerlo es una falta de respeto y habla peor de quien lo solicita que de quien lo niega”, aseveró.

Si bien unos aplaudieron su punto, muchos otros se burlaron de él y aprovecharon para atacarlo.

(Foto: Captura de pantalla twitter)

Tras la publicación de su columna, titulada “No saben quién soy”, en redes sociales, principalmente en Twitter, Enrique Olvera fue duramente criticado y tachado de “nefasto”, “clasista” y “pretencioso”.

El famoso restaurante del chef Enrique Olvera aún está abierto al público en medio de la pandemia de coronavirus, principalmente porque el Gobierno mexicano no ha dicho que debería cerrar. Usualmente reservado por meses, el sitio web de reservas en línea Open Table ofrece varios espacios para cada día de esta semana.

Pujol ocupó el puesto 12 en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y figuró como el mejor lugar para comer en Norteamérica en 2019. Olvera, quien apareció en el programa Chef’s Table de Netflix, también es propietario del restaurante Cosme en la ciudad de Nueva York.

