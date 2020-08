“La cacería ha comenzado”: advierten posible cerco contra el ex secretario de gobernación Osorio Chong

El ex secretarios de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (Foto: @CARDEXJESS)

La Fiscalía General de la República (FGR) presuntamente solicitó a un juez federal 19 órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios de la extinta Policía Federal, quienes eran cercanos al secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong.

Se les imputa por una probable participación “en hechos que la ley señala como delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y otros”.

Después de que se diera a conocer esta información, Ciro Gómez Leyva precisó que las presuntas órdenes fueron solicitadas en contra de ex funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante el último período priista en el gobierno.

Cabe mencionar que entre otros de los implicados en estas presuntas órdenes se encontraba Jesús Orta, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la administración de Claudia Sheinbaum.

Jesús Orta, ex secretario de Seguridad Pública (Foto: Cuartoscuro)

Durante el mes de julio se reveló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una indagatoria en torno a las propiedades y cuentas bancarias de Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que presentó un amparo.

Una parte de la investigación está orientada a la adquisición de un inmueble ubicado en Paso de las Palmas, en Lomas de Chapultepec, propiedad que habría adquirido junto con su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo, quien también presentó un amparo.

En el recurso legal, Osorio Chong argumentó que se afectan sus derechos y que “el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después”.

El pasado 17 de julio, el ex gobernador de Hidalgo desmintió a través de un video que tenga una propiedad en Paseo de las Palmas. Aseguró que el inmueble que habita es rentado y mostró su contrato de arrendamiento.

(Foto: Cuartoscuro)

“Lo dejo claro: no he cometido actos al margen de la ley y no tengo, no tenemos nada que ocultar. Prueba de ello es que aquí estoy y que seguiré dando la cara como siempre lo he hecho”, aseguró.

El priista sólo ha reportado ser dueño de terrenos adquiridos en 2007: el primero por 1.1 millones de pesos y el otro por 53,272 pesos, además de un palco que compró por 30,000 pesos en el 2001.

El viernes 31 de julio, el diario Milenio aseguró que la UIF investigaba la manera en que se emplearon 40,000 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Gobernación, el extinto Cisen, la Procuraduría General de la República y otros órganos, entre 2013 y 2018 para “gastos de seguridad nacional”.

No obstante, ese mismo día, el titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró a través de Twitter que no existía ninguna investigación relacionada con Osorio Chong, pues integrantes acusaron una persecución del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe recordar que el nombre Osorio Chong también ha sido mencionado en medio del escándalo de la investigación al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por los casos de la compra-venta fraudulenta de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

Asimismo, se le ha relacionado por los supuestos sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht para remodelar la Refinería ubicada en Tula, Hidalgo, entidad de la que fue gobernador.

El ex secretario de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto ha asegurado que él no tenía relación con Lozoya y dijo estar de acuerdo en que “salga a la luz pública todo lo que tenga que ser”.

